Escala a Madrid en el camí a Estrasburg

La darrera vegada que el tècnic Pedro Martínez va visitar el Reial Madrid amb el Bàsquet Manresa la situació era més dramàtica que no pas ara. Era l'última jornada de la lliga regular i La Bruixa d'Or es jugava la permanència a l'ACB amb el flamant campió europeu. Contra tot pronòstic, el Manresa es va imposar per 80-90 i va assolir la salvació. Hi van ajudar les lesions en el tram final de Carroll i Felipe Reyes, que continuen a l'equip blanc, com Llull, Rudy Fernández i Campazzo. Al Baxi no queda ni un dels jugadors del 2015. Ni el president, Josep Vives, al qual han succeït Jaume Arnau i Josep Sàez. Florentino Pérez continua sent el president del Madrid.

La visita a Madrid, certament, no és dramàtica però arriba en un moment de transició i incertesa per al Baxi. És un partit previ a la visita de dimarts a Estrasburg a la Champions League, i amb tot el que suposa anar variant jugadors segons la competició: avui jugarà al WiZink Center l'ala pivot Luka Mitrovic, que no ho farà a França, on sí que entrarà, si continua a l'equip, Jordan Davis, descartat a l'ACB per l'afer del seu passaport. En tot cas, la bona notícia és que ja s'ha reincorporat el base Ferrari, gran heroi en la primera jornada amb 7 triples contra l'Unicaja. Avui potser jugarà una estona, i a Estrasburg ho farà segur.

Pedro Martínez admet que «els canvis de jugadors condicionen, tot i que crec que a ells els afecta més, en la seva concentració. Pel que fa a l'equip, intentem posar en pràctica uns valors universals, en defensa i en atac». De la situació de Jordan Davis –encara sense cap notícia positiva sobre l'acceptació del seu passaport de l'Azerbaidjan, que l'està impedint jugar a l'ACB com a comunitari–, Martínez en diu que «no es pot allargar gaire temps més. No és bo ni per a ell ni per a l'equip».

L'entrenador espera tenir aviat, d'aquí uns dies, «una plantilla del tot tancada, en què cadascú pugui saber quin és el seu rol». Hi podrà contribuir l'entrada de Ferrari, al qual encara veu amb una mica de por després de la lesió que es va fer a l'escafoide: «És veritat que és el braç esquerre però sempre hi ha respecte, i en els jugadors més petits sempre hi ha la tendència a rebre cops o a caure. Físicament, però, està bé, preparat».

Del partit amb el Madrid, Pedro Martínez manifesta que «siguem sincers, el més normal és perdre. Però nosaltres el que hem de fer és sortir a donar el nostre màxim. Si ho fem i perdem de 20 o 30, almenys dormirem tranquils. Es veurà que estem en el bon camí. Jugar contra el Madrid no ha de ser un càstig, és una oportunitat per créixer i millorar. Hem d'estar encantats d'estar en la mateixa lliga que un dels 4 millors equips d'Europa. Crec que l'equip, tret de l'últim amb l'Iberostar a casa, ha competit en tots els partits».