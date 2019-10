L'Igualada Rigat cau en el duel de líders

Els dos primers classificats de l'OK Lliga, que arribaven imbatuts al duel, van oferir un veritable partidàs d'hoquei. L'Igualada, que vencia per 2-1 a la mitja part i que podia haver eixamplat el resultat, es va veure superat per un Liceo més fort a la represa.

El matx va començar amb més domini dels gallecs, que van voler acostar-se a la porteria defensada per Elagi Deitg amb insistència. En una d'aquests jugades d'atac, al minut 6, Tety Vidal va provocar un penal. El llançament va ser per al capità visitant, Dav Torres, i Deitg va respondre amb bons reflexos per rebutjar la bola amb la cama. Però, poc després, l'argentí Bridge va obrir el marcador (0-1) i va fer despertar l'IHC, que va marcar dos gols en un minut: primer gràcies al pichichi Jordi Méndez (13 dianes a la lliga) i també Marc Palau. Quan faltaven dos minuts per a la mitja part, Ton Baliu va tenir un penal, però va enviar la pilota al cos del porter visitant, Carles Grau. Una llàstima perquè els de Francesc Linares haurien obert forat.



Els gallecs, superiors

A l'inici de la segona part encara es va mantenir el frec a frec, amb anades i vingudes, fins que el Liceo es va fer més amo de la possessió i va tenir molta efectivitat: tres gols en dos minuts. Torres, Grau i Oruste, en superar Deitg en una falta directa, van col·locar un 2-4 que era una muntanya massa alta d'escalar per als locals.

L'Igualada hi va posar coratge i també van aparèixer nervis, amb targeta blava per al local Baliu i el visitant Bruno di Benedetto. Tot i jugar força minuts amb inferioritat, els locals no van abaixar els braços. Elagi Deitg es multiplicava amb aturades, però no va poder impedir el 2-5 que va fer Dava Tor-res, de falta directa.

Al darrer minut, Sergi Pla va fer de penal el 3-5 i, a falta de 40 segons, no va aprofitar una falta directa que hauria donat emoció extra al desenllaç.