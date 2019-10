El Manresa salva un punt en un partit gris amb el Peralada

Sense la lucidesa d'altres jornades, el Manresa va sumar un punt en un partit molt complicat davant un Peralada que estava en ratxa. Luque de falta directe a la represa (min 71) va equilibrar un gol visitant també anotat a pilota parada al fil del descans. A la primera part, els empordanesos, amb un pressió molt alta van dificultar i molt la sortida de la pilota dels blanc-i-vermells. Només Walter Fernández per la banda dreta va donar sensació d'un cert perill. El jugador del Manresa, però, va haver de ser substituït a la mitja part per problemes físics en un turmell. Al minut, el jugador del Peralada Bartomeu va clavar al fons de la xarxa un lliure directe a la frontal de l'àrea. A la represa, el Manresa es va expulsar el domini visitant però la reiterada pèrdua de pilotes al mig del camp complicava la generació d'ocasions de gol. Va ser també de falta directe que Luque va aconseguir un empat que el Manresa va donar per bo.