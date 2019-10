El València de Ponsarnau guanya de 31 i dona una lliçó al Burgos de Peñarroya

El València Basket va donar un bany de realitat al San Pablo Burgos, en un matx en què va ser molt superior (62-93). El conjunt burgalès va encaixar la segona derrota de la temporada a la Lliga Endesa, en un duel en què va estar faltat d'idees en atac i va cometre massa pèrdues de pilota.

Maurice Ndour va inaugurar ràpidament el marcador pels visitants, però vuit punts seguits dels jugadors dirigits per Joan Peñarroya van donar la volta a la situació (8-2) i l'equip local va arribar al final del primer quart per davant en l'electrònic (16-15). En el segon quart, els errors ofensius i les pèrdues de pilota van condemnar els burgalesos, i el València ho va aprofitar per aconseguir un avantatge de tretze punts al descans gràcies a l'encert des de la línia de 6,75 (29-42).

El pas pels vestidors no va servir per canviar el guió del partit i, encara que el Burgos va intentar remar davant un gran rival, li va ser molt difícil progressar, i el tercer quart es va tancar amb una diferència de 23 punts a favor dels visitants (45-68). Els homes de Jaume Ponsarnau van créixer en el darrer període, liderats per Ndour, Marinkovic i Loyd, i van passar per sobre dels locals, que van patir la derrota més dura d'aquesta temporada.