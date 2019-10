El Berga i el Gironella firmen les taules en el derbi del Berguedà

El Berga i el Gironella van disputar un apassionant partit que va concloure amb un empat que no beneficia a cap dels dos conjunts. La primera meitat va començar amb molta igualtat, i es va presentar un partit sense ritme i amb molt poques ocasions de gol. Els visitants intentaven controlar la possessió de la pilota i jugar prop de la porteria rival, però la falta d'encert dels jugadors i les constants interrupcions van evitar que el partit obtingues un ritme més atractiu. Abans de concloure el primer temps els dos equips van gaudir d'una oportunitat que podria haver trencat l'empat del marcador. Els locals van combinar ràpidament en una transisió per plantar-se prop de la porteria del Gironella i executar un tir que Cabana va aturar sense problemes, mentre que els visitants també van disposar d'una bona jugada elaborada per la banda que va finalitzar sense encert.

La segona meitat va ser força diferent. Els grocs seguien dominant el ritme del partit i, poc a poc, s'anaven acostant a la porteria del Berga. Amb el pas dels minuts el partit va agafar un ritme superior. Els visitants eren els que gaudien de la majoria de les ocasions en el segon temps, però va ser el Berga l'equip que es va avançar en el marcador. El conjunt local va recuperar la pilota en zona defensiva i va llançar un contracop que va sorprendre a la defensa gironellenca i que va suposar l'1 a 0. Un cop dur pel conjunt de Xavi Díaz, que veia com tot i dominar el partit no aconseguia imposar-se al seu rival. Els últims minuts van ser de gran emoció. Els dos equips s'apropaven a la porteria rival, però el bon paper dels dos porters va evitar que el marcador final fos més voluminós. A la recta final, el Gironella va aprofitar una falta lateral per fer el gol de l'empat. El partit va concloure amb un repartiment de punts que no acabava de satisfer a cap dels dos conjunts.

Amb aquest resultat, el Berga suma 8 punts, mentre que el Gironella n'acumula un més.