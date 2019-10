El Calaf i el Sallent empaten en un enfrontament tens marcat per la polèmica (1-1)

El Calaf i el Sallent es van veure les cares en un partit en què els dos equips anaven necessitats de punts, els locals per refermar-se a la zona alta i els visitants per distanciar-se de la zona de descens. Els primers minuts van ser de tanteig, els dos conjunts s'estudiaven l'un a l'altre mentre tractaven de prendre el mínim de riscos possibles. Amb el pas dels minuts la intensitat anava en augment i les primeres ocasions de gol no van tardar en aparèixer.

En la primera mitja hora de joc, en una jugada que va marcar el partit, el Sallent es va avançar en una jugada dubtosa que va provocar la polèmica. Els jugadors del Calaf van reclamar a l'assistent que el golejador va iniciar la jugada en fora de joc, i aquest va decidir expulsar el jugador local Ivan García per una protesta reiterada. El Calaf va arribar al descans del partit amb un home menys i al darrere en el marcador.

La segona meitat es va iniciar amb un ambient tens. El públic no estava content amb la decisió arbitral i tractava d'animar el seu equip perquè capgirés el resultat. Al minut 55, el Sallent també es va quedar amb un jugador menys, una decisió de nou dubtosa. L'arbitre va entendre que Márquez havia interromput el llançament d'una falta del Calaf i li va mostrar la segona groga, que suposava la seva expulsió. Amb aquesta acció s'igualaven les forces i els locals van aprofitar una jugada individual de López, que va cedir a Jiménez dins de l'àrea perquè fes el gol de l'empat a plaer.

Els últims minuts van ser molt intensos, pràcticament qualsevol decisió arbitral era discutida, i el ritme del partit s'aturava constantment per faltes a destemps i protestes al cos arbitral.