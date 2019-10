La clàssica Berga-Santpedor aplega gairebé 600 participants amb el bon temps d'aliat

L'afabilitat meteorològica d'un diumenge d'octubre caracteritzat per una temperatura agradable i una lluminositat immillorable va acompanyar els participants en la 35a edició de la Berga-Santpedor.

A més, les pluges que van caure la setmana passada sobre el recor-regut de la clàssica travessa ideada per fer en bicicleta de munta-nya, bicicleta elèctrica ( e-bike), corrent o caminant, van deixar la superfície de les pistes, senders i corriols per on transcorre en un estat òptim que va fer més agradable la travessada. Unes condicions ideals per agafar el relleu de l'edició del 2018, en què els grans protagonistes van ser el llot, el fang i la gran quantitat d'aigua que baixava per rieres i torrenteres.

L'avançament de la data de celebració de la prova per raons logístiques del Centre Excursionista 2x2 de Santpedor no va comportar un augment en el número de ciclistes i excursionistes. Inesperadament, la popular travessa va patir una disminució dràstica de 320 participants respecte a l'edició anterior. Enguany, només 421 ciclistes i 150 corredors o caminants han completat el recorregut de 59 i 53 quilòmetres, respectivament. Per tant, només 571 esportistes hi han participat.

Antoni Puiggròs, president del Centre Excursionista 2x2 de Santpedor, va assenyalar que «la coincidència amb la manifestació per la llibertat i amb altres proves a Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí han propiciat aquest davallada en el número de participants. Considerem que és un fet puntual, tot i que la proliferació arreu de proves de tot tipus afavoreix la dispersió dels esportistes. Ens haurem d'adaptar a aquest nou escenari».

Tot i això, el fet que el 40% dels ciclistes i excursionistes que van fer la Berga-Santpedor afrontessin aquest repte personal per primera vegada, així com que la travessa acollís des de dos vailets de 8 anys fins a dos veterans esportistes de 69, garanteixen el futur d'una clàssica que atreu més públic masculí que femení. Només el 20% dels participants en la 35a edició eren dones.

La travessa només va registrar un incident remarcable: la caiguda d'un ciclista en una zona de corriols molt tècnica propera a Casserres que va requerir l'ingrés de l'accidentat a l'Hospital de Berga, per descartar lesions de més gravetat que una fuetada cervical.

Per últim, cal assenyalar que el record d'Ernest del Río, un dels pioners de la travessa, així com del santfruitosenc Josep Miramunt, que amb 78 anys prenia part en la prova any rere any, ambdós traspassats aquest 2019, va ser ben viu durant tota la jornada.