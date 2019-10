La Joviat sap decidir davant un difícil Grup Barna que pressiona fins al final (71-54)

La Joviat de Manresa va sumar dissabte la segona victòria de la temporada, després d'endur-se la victòria davant el Grup Barna en un partit molt complicat.

El matx, que es va retransmetre per La Xarxa, es preveia lluitat des del començament. Una adaptació difícil a la pista per part de les locals servia de punt de partida per imaginar-se com seria el partit. El poc ritme dificultava l'anotació dels dos equips. Al primer parcial, la Joviat va sumar, exclusivament, de tirs lliures i un únic triple. El Barna es feia fort en el joc interior guanyant el parcial 9-12. Després, la Joviat va començar a obtenir encert en el tir exterior (quatre triples) i la circulació de joc va anar millorant. Això va anar acompa-nyat d'una bona defensa que va sorprendre el Barna. El parcial era de les locals (30-26).

A la represa, la Joviat va agafar aire amb un 10-0 a l'inici del quart. El Barna, però, encara diria la seva amb un 10-0 al seu favor. Les locals, nervioses, entraven en bonus. El Barna, sorprenentment, no va aprofitar els tirs lliures amb un pobre 14/34. Al darrer quart, les manresanes van recuperar l'avantatge de 10 punts (49-39) del tercer parcial. Tot i la nova igualtat posterior, amb 55-53 a falta d'un minut i mig, la Joviat es va aprofitar del tir lliure per anotar quatre punts que contrarestaven el triple del Barna anterior que les deixava a un punt.