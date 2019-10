L'Artés fa tastar la derrota a l'Almeda (83-75)

El Club Bàsquet Artés continua la seva bona marxa en el grup 2 de Copa Catalunya, ja que va derrotar a la seva pista l'Invernández Almeda en un duel entre dos equips que encara no coneixien la derrota.

El conjunt de Cornellà de Llobregat va sortir a la pista millor que el rival i va obtenir un avantatge inicial de 5-12. Tot seguit, els bagencs van reaccionar i van trobar l'encert en el llançament per finalitzar el primer quart amb cinc punts de diferència (27-22). En el segon la tònica va ser pràcticament la mateixa fins als darrers quatre minuts, quan hi va haver un punt d'inflexió. I és que els jugadors dirigits per Jordi Estany van anotar fins a cinc triples i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quinze punts d'avantatge en l'electrònic (56-41).



Matx encarrilat al tercer quart

A la segona meitat, tots dos equips es van posar les piles en defensa i es va entrar en una fase en què el més important era controlar el ritme del duel. Els locals van finalitzar el tercer quart amb el matx molt ben encarrilat (72-56). En els deu darrers minuts les coses van anar més o menys igual, i en els últims dos els bagencs es van relaxar i el rival ho va aprofitar per disminuir la diferència, tot i que mai va poder lluitar per la victòria. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés tornarà a jugar a la seva pista, i aquesta vegada rebrà la visita de l'AESE de l'Hospitalet de Llobregat, que està situat a la zona mitjana de la taula classificatòria. L'enfrontament es posarà en marxa el divendres que ve, 1 de novembre, a partir d'un quart d'una del migdia.