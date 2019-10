L'eficàcia impulsa l'Artés contra el Navàs (2-0)

L'Artés va superar el Navàs a casa per 2 a 0 en un duel molt equilibrat, en el qual cada equip va ser superior en una de les dues parts. Els artesencs van ser lleugerament superiors al primer temps i van tenir més control de la pilota que el rival. Per la seva banda, el Navàs va arribar amb perill a la porteria local de manera més aïllada. Per al bàndol local, les oportunitats més perilloses van néixer en bones jugades combinades de la línia atacant, que, no obstant, no va estar encertada en la definició a porteria. Per la seva banda, els navassencs van estar a punt d'avançar-se en una de les millors oportunitats de tot el partit, però tampoc van saber transformar-la. Quan semblava que s'arribaria al descans amb el marcador intacte, Serrat va engaltar un magnífic xut des de fora de l'àrea per avançar el conjunt local.

A la represa, els visitants van fer un pas endavant i van obtenir el control de l'enfrontament, però la solidesa de la línia defensiva de l'Artés els va impedir arribar a l'àrea amb cert perill, i ni tan sols van poder inquietar el porter artesenc en jugades d'estratègia. A més, just quan es va arribar al primer quart d'hora del segon temps, l'àrbitre va indicar una clara pena màxima a favor dels locals que Serrat va convertir i amb la qual va esvair pràcticament les esperances de remuntada del Navàs. Fins i tot, l'Artés hauria pogut ampliar el resultat en jugades de contraatac al tram final de l'enfrontament. Amb aquests tres punts, l'Artés es referma en la zona mitjana de la classificació i se situa a un sol punt del Navàs.