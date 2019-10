Un Manresa esbravat salva un punt

Sense la lucidesa d'altres jornades, el Manresa va sumar un punt en un partit molt complicat davant un Peralada que estava en ratxa (tres triomfs seguits). Luque, de falta directa, a la represa (min 71), va equilibrar un gol visitant també anotat a pilota parada al fil del descans, obra de Bertomeu. Una pressió alta dels empordanesos va dificultar, i molt, la sortida de pilota dels blanc-i-vermells, sobretot a la primera part.

Des de l'inici es van veure les intencions del Peralada al Congost. L'equip empordanès va sortir a buscar els tres punts. Al minut 3, el golejador Marc Ventura va avisar, però, després d'una bona acció individual, la seva rematada va anar a fora per ben poc. Un minut després, el mateix Ventura ho va tornar a provar i, en aquest cas, el central manresà Florent va tapar molt bé el xut. Durant el primer quart d'hora, el Manresa va patir de valent, dominat pel rival. A poc a poc, els manresans van començar a aparèixer en atac, la majoria de vegades amb Walter Fernández com a protagonista per la banda dreta, a cama canviada.

Precisament, aquest jugador va participar en la primera acció de perill dels locals. Era al minut 15, quan, després de superar diversos jugadors, el seu xut va topar amb un defensor del Peralada. Dos minuts després, Ritxi Mercader va fer una rematada molt fluixa a les mans de Pol Busquets. Al minut 23, Walter Fernández va tornar a superar els defensors, va xutar i el rebuig va estar a punt d'aprofitar-lo el seu company Fran Orellana. En aquesta acció, Walter es va lesionar en un turmell i, després de ser atès a la banda, va intentar continuar, però en el descans va ser substituït per Biel Rodríguez. Mentre jugava amb deu jugadors, el Peralada va tornar a tenir el gol a tocar, però el llançament d'Erik Vilanova, dins de l'àrea, va anar mansament al porter manresà. Al minut 40, una centrada de Mercader al segon pal la va rematar massa alta, amb el cap, Marc Medina. Quan faltava poc per complir-se el temps reglamentari, Bertomeu, amb una execució brillant de falta directa, va establir el 0 a 1.

A la represa, malgrat que la pressió defensiva visitant no era tant intensa, el Manresa perdia moltes pilotes al mig del camp, sense poder donar continuïtat al joc d'atac. Després d'un xut llunyà sense perill, de Sergi Solernou (min 56), Vilanova va fer un llançament col·locat a la porteria de Busquets que va anar a fora (min 58). Després d'uns minuts d'impàs, va arribar l'obra d'art de Luque, una falta directa per la banda de la barrera que va tocar al pal i va entrar al fons de la porteria (min 71). Amb l'1 a 1 semblava que el Manresa fins i tot tindria possibilitats de vèncer, però, fins al final, la millor ocasió la va tenir el Peralada. Va ser un cara a cara de Marc Medina amb Pol Busquets que el porter manresà va aturar de forma brillant (min 77). I aquí es va acabar la pólvora de les dues formacions, que van donar per bo l'empat després d'una intensa lluita per la victòria.