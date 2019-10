La Salle no troba oposició i apallissa el cuer Ribes (89-58)

La Salle Manresa S. Gol va aconseguir un nou triomf al seu pavelló, aquesta vegada en la visita del cuer del grup 3 de Primera Catalana, el Ferroli Bàsquet Ribes, al qual es va imposar per un resultat contundent.

Els jugadors dirigits per Toni Mañosas van iniciar el duel amb una molt bona defensa, que va permetre desactivar els homes importants. A més, també van controlar el rebot, fet que els va permetre sortir al contraatac i anotar cistelles fàcils, i van estar molt encertats en el llançament exterior. Amb aquesta situació el conjunt visitant no va ser capaç d'aguantar el ritme imposat pels manresans i va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb 24 punts de desavantatge (51-27).

En els compassos inicials de la segona meitat, l'encert dels bagencs va disminuir i el Ribes, que va sortir amb ganes de netejar la mala imatge mostrada al primer temps, va escurçar la diferència. No obstant, aquesta situació va ser momentània, ja que els locals van reaccionar de seguida i van encarrilar el partit al final del tercer quart (66-47). En els deu dar-rers minuts no hi va haver gaire història i els jugadors lasal·lians no van patir en cap moment per endur-se la victòria. En la propera jornada, La Salle Manresa S. Gol visitarà la pista del Nou Bàsquet Olesa, en un duel entre dos equips de les nostres comarques que es posarà en marxa diumenge que ve, 3 de novembre, a partir de tres quarts de sis de la tarda.