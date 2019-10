Kevin Durant: «M'agradaria jugar el meu últim any al Barça»

El jugador dels Brooklyn Nets Kevin Durant ha assegurat que li agradaria jugar el seu últim any abans de retirar-se al FC Barcelona, ja que considera que l'Eurolliga és "la segona millor lliga del món" i els partits semblen "bastant divertits" , tot i que manté que per ara és només un somni.



"Vull jugar a l'estranger el meu últim any, al FC Barcelona. M'agradaria. Ho faria. L'Eurolliga és la segona millor lliga del món i els partits semblen bastant divertits. Però, merda, ara mateix només sóc jo a casa, al sofà, veient la televisió, somiant. No sé amb certesa si ho faré, però seria genial experimentar-ho", va afirmar al programa de televisió que realitza als Estats Units l'internacional espanyol Serge Ibaka i que es diu 'How Hungry are you? '.



El campió de l'NBA amb els Golden State Warriors continua de baixa després de trencar-se el tendó d'aquil·les la temporada passada, just abans de fitxar pels Nets per a aquest nou curs.





