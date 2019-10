La selecció catalana, amb tres gimnastes de l'Egiba, mana al prestigiós Rose Bowl, a Londres

L'equip català de gimnàstica artística femenina, amb tres gimnastes de l'Egiba, Lorena Medina, Andrea Carmona i Carla Font, i el tècnic Xavi Casimiro, es va imposar al prestigiós trofeu The Rushmoor Rose Bowl celebrat a Londres. Completaven la formació Clàudia Villalba (CG Terrassa), Berta Pujades (CN Granollers) i la seva entrenadora del CAR de Sant Cugat, Mireia Pont.

En la classificació per equips, Catalunya va manar amb 200.034 punts, seguit de The Academy amb 195.883 i el Leeds amb 187.583. A títol individual, el concurs general el va encapçalar la gironellenca Lorena Medina amb 51.267 punts, seguida de Shanna-Kae Grant (Leeds) amb 49.933 i Clàudia Villalba (Catalunya) amb 49.650; la novena plaça va ser per a la fonollosenca Andrea Carmona, amb 47.917, gimnasta que s'està acabant de recuperar d'una llarga lesió al genoll des de principi d'any; la també gironellenca Carla Font no va poder completar tot el concurs per culpa d'una lesió es que va fer a l'exercici de terra i que també la va apartar de les finals per aparells.

Lorena Medina va dominar tres dels aparells, asimètriques, barra i terra i va ser tercera en salt, amb la mateixa puntuació que la seva companya Andrea Carmona, compartint doncs el bronze. Carmona també va ser sisena a terra i quarta a la barra d'equilibri. La The Rushmoor Rose Bowl és la competició més antiga de gimnàstica artística al Regne Unit amb 38 edicions ja celebrades.