Valverde: «El Valladolid porta una bona ratxa i l'any passat vam patir»

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va advertir ahir que el Valladolid, rival aquesta nit al Camp Nou (21.15 hores) serà avui un rival complicat perquè ha encadenat «una bona ratxa amb bons resultats i l'any passat ens va fer patir molt a casa, tot i que vam acabar sumant els 3 punts». Avui, els blaugrana ja reprenen la lliga després que dissabte hi hagués la suspensió del Clàssic. Valverde va explicar que «ha estat un cap de setmana estrany» i que el viatge de Griezmann als Estats Units «no em condiciona massa, entenc que el temps lliure s'ha de gaudir. De tota manera, no sabia que havia fet aquest viatge, moltes gràcies per la informació». I pel que fa a les paraules crítiques pel joc dels blaugrana de Ter Stegen després del partit a Praga, l'entrenador va manifestar que «quan s'acaben els partits cadascú té les sensacions pròpies. Els darrers minuts se'ns van tirar molt a sobre i certament vam estar atalabats. Però si hem de parlar i de resoldre alguna cosa ho farem a dins, no a fora».

En la convocatòria per al partit d'avui destaca l'absència d'Arthur al qual Valverde dona un descans i el retorn d'Aleñá. També hi són els joves Ansu Fati i Carles Pérez, els quals podrien tenir minuts en el partit contra el Valladolid. Amb l'alta mèdica, Sergi Roberto és un altre dels que integren la llista. En canvi, els descartats han sigut el lateral Junior i Wagué. Umtiti és baixa per lesió i Dembélé no juga per estar sancionat. El Valladolid arriba al partit del Camp Nou amb la moral alta després de vèncer l'Eibar amb dos gols marcats per Sergi Guardiola i Salisu. L'equip de Sergio González ocupa la novena posició amb 14 punts, a cinc de les posicions de descens, amb balanç de 3 victòries, 5 empats i només 2 derrotes en deu jornades.

Sobre el Valladolid, Valverde ha detallat que «porta una ratxa de 5 partits sense perdre. Dels 14 punts que té, 8 han estat fora de casa, i amb els equips de dalt ha assolit uns bons resultats. A més recordo que l'any passat vam patir molt en el partit contra ells a casa, malgrat tenir moltes ocasions vam vèncer només per 1-0». Encara que en la passada lliga l'equip castellà es va presentar amb defensa de cinc, ara Valverde no pensa que faci el mateix: «Han reforçat l'estil, amb dos davanters, i els hi va bé».