El Barça aplana el matagegants Valladolid

El Barça va deixar doblegat el Valladolid a la primera part. Messi va marcar les diferències amb un gol i una assistència i una actuació estel·lar (3-1). El segon temps pràcticament va sobrar amb un conjunt blaugrana al ralentí i un Valladolid entregat. Tot i això, Messi va arrodonir la seva nit amb el quart gol del seu equip i una assistència a Luis Suárez, que va tancar el marcador amb el 5 a 1.

Tal com havia deixat entreveure en la prèvia, Ernesto Valverde, i tenint en compte que Dembélé estava sancionat, el jove Ansu Fati va tenir un lloc a l'onze titular del Barça; això després de la darrera aparició del jove davanter fa més d'un mes, el 24 de setembre. El tècnic blaugrana va sacrificar en aquesta ocasió el francès Griezmann. Qui també va tenir un lloc a l'equip va ser el xilè Arturo Vidal, precisament després d'unes declaracions en un mitjà del seu país en les quals mostrava la incomoditat d'estar al Barça amb molt poc protagonisme.

El Valladolid, amb l'exblaugrana Jordi Masip a la porteria, es presentava al Camp Nou amb l'etiqueta d'haver empatat amb dos dels grans de la lliga, amb el Reial Madrid al Bernabéu (1-1) i a casa seva davant l'Atlètic de Madrid (0-0); entre els seus bons resultats també té un triomf a casa de l'Espanyol (0-2).

El partit va començar amb una llarga possessió del Barça que va propiciar el primer gol local de Lenglet que va rebre la pilota després d'una centrada des de l'esquerra per Messi; el francès va marcar el seu segon gol com a blaugrana amb la cama esquerra dins de l'àrea, amb la col·laboració d'un defensor visitant que va desviar la rematada, lluny de l'abast de Masip després de tocar el travesser.



Sense tocar la pilota

El Valladolid va rebre el primer gol quan encara pràcticament no havia tocat la pilota. Amb l'1 a 0 al marcador, els de Valverde van poder jugar amb comoditat, dominant i movent molt bé la pilota, sense permetre el joc ofensiu dels visitants. Al minut 13, Messi va provar sort amb una falta llunyana que, molt fluixa, va anar a les mans de Masip.

Però la superioritat blaugrana va rebre un ensurt en forma de gol de l'empat. Una falta lateral llançada per Plano la va rebutjar malament Ter Stegen i aquesta circumstància la va aprofita Kiko Olivas per fer l'1 a 1 al minut 14 des de l'àrea petita. Després d'uns minuts incerts, el Barça va tornar a agafar el ritme dominador.

En una acció de contracop per la banda esquerra, De Jong va posar la pilota ben centrada al cap d'Arturo Vidal però el salt d'aquest no va ser suficient per arribar-hi, ja sol davant Masip (min 26). En una acció molt semblant, en aquest cas per la dreta, Messi va posar la pilota amb precisió cap al xilè per sobre de la defensa i aquest, amb l'empenya, va superar Masip (min 29); sense pràcticament temps per reaccionar, el Valladolid va rebre l'estocada en forma de gol de falta directe, marca de la casa, de Leo Messi (min 34); va entrar per l'escaire malgrat el volada de Masip. Abans del descans, Messi ho va tornar a provar però en aquest cas, el seu llançament de falta, el va aturar, encara que amb dificultats, Masip.

El segon temps es va mantenir la superioritat blaugrana. Messi va donar un gol fet a Ansu Fati , però la seva rematada col·locada va topar amb un defensor (min 53). Dos minuts després, Lenglet no va arribar, amb el cap, a una centrada feta per l'esquerra. El Valladolid intentava crear perill a la porteria de Ter Stegen, no se'n sortia. El Barça tenia el partit sota control.

Al minut 62, Valverde va retirar del camp un participatiu Ansu Fati, acomiadat amb aplaudiments pel públic. Al seu lloc va entrar Griezmann. Abans, Rakitic havia substituït De Jong (min 59).

Amb el 3 a 1 a favor, el Barça jugava a un ritme inferior, sense prendre riscos innecessaris. Luis Suárez va marcar al minut 69, però el seu gol va ser invalidat per fora de joc després d'una acció molt ben trenada pels jugadors del Barça. Messi encara no n'havia tingut prou i va marcar el quart gol, aconseguit després d'un gran control orientat (min 74); tres minuts després l'astre argentí va assistir perquè Luis Suárez també participés de la golejada davant un Valladolid completament desaparegut a la segona part. El propi davanter uruguaià va tenir el sisè, però anava forçat davant Masip, que va aturar.



Empat de l'Atlètic a Vitòria

També en la jornada d'ahir, l'Atlètic de Madrid no va poder passar de l'empat a un gol al camp de l'Alabès malgrat avançar-se en el marcador amb un gol de Morata al minut 70; Lucas Pérez va establir la igualada al minut 83.

Avui continuarà l'onzena jornada de LaLiga amb els partits València-Sevilla (19 h), Ath. Bilbao-Espanyol (20 h), Reial Madrid-Leganés (21.15 h), Reial Societat (Llevant (19 h) i Betis-Celta (21 h).