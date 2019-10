El Pujolet serà l'escenari del torneig d'hoquei patins més solidari

La tercera edició del torneig acollirà equips dels millors clubs de Catalunya, des de la categoria prebenjamí fins a sènior. La meitat dels ingressos d'inscripcions i la totalitat recaptada amb activitats paral·leles es donarà a la fundació La Marató de TV3. El pavelló del Pujolet acollirà aquest divendres, dia 1 de novembre, la tercera edició del torneig d'hoquei patins Lacetans 3x3, organitzat pel Club Patí Manresa.



Aquest torneig combina l'espectacularitat del format a l'alça del 3x3 amb la solidaritat, ja que la meitat de la recaptació de les inscripcions i la totalitat dels ingressos d'activitats paral·leles, com el bar o una rifa, es donaran a la fundació La Marató de TV3. El Club Patí Manresa ha apostat per aquesta acció solidària com a forma d'expandir l'acció del club més enllà de la pràctica esportiva.

Els detalls del torneig han estat presentats aquest matí pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú; el president del Club Patí Manresa, Carles Compte; i el coordinador del club manresà, Joan Ontiveros.



Antoni Massegú ha mostrat la "satisfacció" per la celebració d'aquest torneig per molts motius: "per potenciar i visualitzar la pràctica del hoquei a la ciutat; per oferir un tipus de torneig àgil, dinàmic i espectacular; per la participació de 25 clubs, amb 47 equips i uns 200 jugadors i jugadores; per l'aportació a la ciutat gràcies a la presència d'esportistes i famílies vinguts d'arreu de Catalunya; perquè és un torneig solidari amb les malalties minoritàries; i per reconèixer l'esforç i el treball a favoir de l'esport del Club Patí Manresa".



Joan Ontiveros ha informat que amb les inscripcions tancades, el torneig acollirà equips de les categories des de prebenjamí fins a sènior i tindrà "més equips inscrits que mai, amb la presència d'esportistes dels millors clubs catalans": CH Caldes, CP Manlleu, CP Vic, FC Barcelona, Igualada HC, HC Palau, Reus Deportiu, Vendrell, CH Vila-seca, PHC Sant Cugat, Juneda HC, CP Vilafranca, Sfèric, Vila-Sana, Claret, HC Montbui, Capellades HC, CH Castellet, J.M.J, GEiEC, Juneda, CH Figueres, CP Blanes, CH Mataró i CP Manresa.



El format del 3x3, tal i com passa en altres esports, combina un ambient festiu amb l'espectacularitat del joc d'atac, la intensitat i l'emoció. La competició començarà a les 9 del matí, durant la qual la pista està dividida en tres camps, amb partits de dues parts de 7 minuts, amb un descans de 2 minuts entremig. El torneig comptarà amb la presència voluntària d'àrbitres de la Federació Catalana d'Hoquei.

El coordinador del Club Pati Manresa ha afegit que la quota d'inscripció és de 15 euros per jugador, dels quals el 50% seran per la Marató de TV3, així com el 100% dels guanys pel bar i la rifa.

Per la seva part, Carles Compte, després d'animar a tothom a assistir-hi, ha tingut paraules d'agraïment a totes les empreses col·laboradores, Ajuntament i famílies que col·laboren per fer possible el torneig i també "a tots els que han col·laborat al llarg dels 15 anys d'història perquè el club hagi millorat les seves instal·lacions i s'hagi consolidat plenament a la ciutat. En aquests moments, el Club Patí Manresa té dues seccions: la secció de Hoquei i la secció de Patinatge Artístic, amb més de 150 esportistes i equips federats a totes les categories.