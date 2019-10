Jordi Morales i Joan Masip seran presents al torneig Ciutat de Barcelona

La Federació Catalana de Tennis de Taula ha anunciat aquest dijous que el palista del Club Natació Sabadell i campió del món paralímpic Jordi Morales és un dels escollits per disputar el trofeu Ciutat de Barcelona, que tindrà lloc el proper 23 de novembre. Es tracta d'un torneig de prestigi en què participen vuit jugadors per invitació, alguns d'ells dels millors del rànquing mundial. Entre ells també hi serà l'igualadí Joan Masip, actualment al DKV Borges.

Entre els participants en la competició hi haurà el bielorús Vladímir Samsonov, un dels millors palistes de la història. També hi haurà el suec Jörgen Persson, el danès Jonathan Groth, el romanès Ovidiu Ionescu, el campió d'Espanya Carlos Machado i el de Catalunya, Marc Duran.

Morales, del CN Sabadell, entrena al CAR de Sant Cugat. El preparen Ramon Mample i Dani Torres i es prepara per als Jocs Paralímpics de Tòquio.