El Monistrol Running-Air Bages revalida el subcampionat català

El Monistrol Running-AirBages, entitat de Monistrol de Montserrat, va acabar, per segon any seguit, en segona posició el Campionat de Catalunya de curses de muntanya per formacions que es va desenvolupar amb sortida i arribada a Oix i pas per Talaixà i Santa Bàrbara, a l'Alta Garrotxa. La prova, organitzada pel Centre Excursionista d'Olot, va acollir també la vuitena edició de la Copa Catalana d'Ultraresistència en un recorregut de 23 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.

La victòria va correspondre al Club d'Esquí Girona, que es va mostrar superior des del principi fins al final de la cursa. Tres membres d'aquesta formació van pujar al podi en la categoria individual i aquest fet li va donar un avantatge definitiu. Amb una suma final de 33 punts, van aconseguir un indiscutible triomf.

Per un sol punt

La lluita entre el segon i el tercer classificats va ser molt dura. La segona posició, finalment, va correspondre a l'entitat bagenca, que va acumular 79 punts, només un menys que el Pontsicà, que va acabar tercer. En comptar la posició final dels participants, la victòria se l'enduia l'equip que sumava menys puntuació. Van completar la prova el MadTeam, que va ser quart, el Terra de Volcans, cinquè, i l'Obligats Soferts, sisè.

Pel que fa als resultats individuals del participants bagencs, el millor va ser Kike Santamaria (2.09.41, en novè lloc). El van seguir: Marc Guàrdia (11è, amb 2.10.31); Ignasi Vilajosana (22è, amb 2.17.23); Domènech Bruguera (26è, amb 2.22.00) i Domènec Grau (51è, amb 2.39.28). En la categoria femenina, Alba Riera va assolir una brillant quarta posició, molt a prop del podi individual, amb un registre final de 2 hores, 46 minuts i 39 segons. Pel que fa a les altres dues representants del Monistrol Running, Georgina Aubarell va ser setena (3.03.03) i Alba Soler, 24a (3.38.22).