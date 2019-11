«Al Manresa em van dir que no hi tenia lloc»

Als 37 anys, Rafa Martínez volia gaudir de minuts i del bàsquet després d'una temporada grisa a València, un club en el qual ha fet història. El club dels 'homes de negre' li ha donat l'oportunitat i amb un rol important, com a capità

Amb la seva parella, Olatz, i amb la seva filla, Paula, que aviat farà tres anys, Rafa Martínez s'acobla a la seva nova vida a Bilbao. «En aquests últims anys, a València, sempre teníem dos partits cada setmana, jugàvem a Europa. Ara només tinc lliga ACB i gaudeixo més de la família». Demà serà un dels jugadors que el Baxi Manresa haurà de tenir controlats en el partit al pavelló del Nou Congost. Amb unes mitjanes de 20 minuts en pista i 7,3 punts anotats, ha tingut un bon principi de temporada.



Va arribar a Bilbao i l'entrenador de l'equip, Álex Mumbrú, li va dir que volia que fos capità. Quina va ser d'entrada la seva reacció?

Home, és clar que no m'ho esperava. Creia que hi havia un grup de jugadors de la temporada passada, que van pujar de la LEB, que potser podien ser més apropiats. Però l'Àlex ho va exposar amb els companys i ara els dos capitans som el Thomas Schreiner i jo.

De moment, ja tenen 4 victòries en 6 partits, no està malament per a un equip acabat de pujar.

Ens hem fet molt forts a casa, hi hem guanyat els 3 partits i hi veig un bloc que no té egoismes. No tenim pas cap estrella que concentri el joc. Tenim força jugadors amb capacitats, que sumen.

Quins companys li han cridat més l'atenció fins ara?

Axel Bouteille és un jugador jove, un ala anotador, que crec pot arribar a ser important, té molta classe. També Ben Lammers, un ala-pivot americà de 23 anys, té molta projecció. I està sent una gran ajuda tenir un pivot de 2,17 com Balvin, que vol fer un pas endavant en la seva carrera.

I vostè com s'està trobant?

La meva aspiració era poder tornar a sentir-me jugador, gaudir del bàsquet després d'un any molt dolent a València. L'estiu del 2018 em van operar del genoll i no vaig acabar d'agafar regularitat. No vaig jugar gaires minuts, i em volia demostrar que encara podia ser competitiu, que encara tenia coses per oferir a un equip.

A més, un dels primers partits de lliga va ser a Miribilla, contra el València. I amb dos tirs lliures seus decisius al final.

Sí, va ser especial. Vaig fer un bon partit i el vaig poder tancar de la millor forma possible. Sempre és milllor agafar un equip com el València a la segona jornada que més endavant.

A l'estiu, el nom de Rafa Martínez també va sonar per al Baxi. En va arribar a parlar amb la gent del club?

Parlo moltíssim amb Román Montañez, som amics! I em van dir que no tenia lloc perquè en el Manresa comptaven tenir Toolson i també Lundberg, que al final va acabar marxant. Vaig tenir propostes per part de l'Iberostar, fins i tot vaig rebre una trucada amb molt interès del director esportiu del Betis, que després va quedar en no-res. Jo volia resoldre aviat el meu futur i el de la família. De Bilbao vaig veure molt clar que l'Àlex em volia, i en un rol important.

I al Baxi com el veu?

Ha tingut molta mala sort amb la lesió del base Ferrari, el primer dia. La plantilla té uns quants homes que no tenen experiència a l'ACB, han d'anar agafant el to a la lliga, que ha pujat molt de nivell, aquesta temporada. En tot cas, al Congost el Manresa és un equip sempre difícil de guanyar. No crec que influeixi el partit de Champions del Baxi a Estrasburg, hauran passat quatre dies.

Segurament demà, en alguns moments, haurà d'assumir el marcatge de Ryan Tooolson.

És un jugador fonamental per al Baxi, crec que l'han trobat molt a faltar en aquest principi de lliga quan encara s'estava recuperant de la lesió. L'any passat va fer una temporada extraordinària, ell sap sempre el que ha de fer a la pista.

A fora, el Bilbao Basket es va endur la victòria de Tenerife, va perdre clarament a Saragossa i va caure per la mínima en pista de l'Obradoiro. El de Manresa pot ser un partit similar al que van viure a Santiago?

Va ser un partit molt intens, de dues pròrrogues. Crec que tant el Baxi com nosaltres busquem fer un joc molt similar, de molt ritme, de transicions ràpides si es pot. Es presenta un partit atractiu, que no serà fàcil per a cap dels equips.

Com està veient Mumbrú en la seva faceta d'entrenador?

M'està agradant. No és fàcil que un jugador, acabada la carrera com a esportista, assumeixi sense descans uns reptes importants, té les idees molt clares. I durant la setmana fa molt bona feina, ens preparem a fons per als partits. És clar que estudiem el nostre rival, però el més important és poder arribar nosaltres en condicions.

Demà també podrà saludar Pedro Martínez.

Li estaré sempre molt agraït ja que quan va arribar a València va confiar en mi quan dins el club hi havia dubtes sobre quin havia de ser el meu futur. Són coses que no s'obliden. Em va donar des del primer moment confiança absoluta i vam aconseguir junts uns grans resultats en dues temporades.