El CECB té el repte d'assolir tots els sostres comarcals

El Centre Excursionista de la Comarca de Bages (CECB) s'ha proposat pujar a tots els cims comarcals. Amb excursions periòdiques i obertes a tothom que vulgui gaudir de la muntanya, es pujarà als cims més característics de cada una de les més de 41 comarques de Catalunya.

Enric Brunet és el promotor d'aquest projecte, que tindrà inici el proper dia 10 de novembre. «La nostra idea és fer una sortida al més, la primera quinzena. No hi ha un calendari tancat, anirem veient quina és la resposta de la gent. La primera fita serà Sant Jeroni i tancarem amb el mateix cim tenint en compte que es pot dir que pertany a dues comarques, a l'Anoia i al Bages. Normalment les sortides seran d'una jornada, però també n'hi haurà de dos dies. Ara a la tardor mirarem de fer els cims més assequibles i propers. El segon repte, ja al desembre, serà la Mola al Vallès Occidental».

Per a participar en aquestes sortides, el CECB ha recalcat que cal una inscripció prèvia a la mateixa secretaria de l'entitat (Urgell, 16 de Manresa) o bé al telefon 93 872 29 12. Pel que fa a la primera ruta, la del 10 de novembre, es donarà la sortida a 2/4 de 8 del matí des del pàrquing del Pont de Sant Francesc per combinar els cotxes. Es començarà a caminar a la Vinya Nova (El Bruc) per fer un trajecte circular d'entre 4,5 i 5 hores amb un des nivell de 760 m, pujant pel camí dels francesos i baixant pel camí nou i camí del pont. El cim de Sant Jeroni té 1.236 metres i és el punt més alt de Montserrat