La Cursa del Pont de diumenge tindrà l'al·licient de la presència de Pau Capell

La participació de l'últim gua-nyador de l'Ultra Trail del Montblanc i campió del món de l'especialitat el 2018, Pau Capell, serà diumenge un dels eixos d'interès de la catorzena edició de la Cursa del Pont de Vilomara i Rocafort-Memorial Alcalde Evaristo.

Pau Capell competirà, a partir de les onze del matí, en l'habitual prova de 10 quilòmetres. Els seus principals oponents per pujar al graó més alt del podi seran el badaloní resident a Navarcles Pol Guillén (Avinent CA Manresa), guanyador de la darrera edició de la cursa, i el berguedà Xavier Tomasa (Inverse Running les Franqueses), segon el curs passat.

Però la presència de Pau Capell no és l'única novetat remarcable enguany que presentarà la clàssica cursa atlètica vilomarenca. Jordi Aguilaniedo i els tècnics de la regidoria d'Esports del consistori bagenc han determinat complementar la prova de 10 quilòmetres amb una de 5.000 metres que s'iniciarà deu minuts després.

Les inscripcions telemàtiques a ambdues curses han assolit la xifra de 298 corredors. Tot i això, els interessants que encara no s'hi hagin inscrit, ho podran fer diumenge, de forma presencial, a la Sala Polivalent, entre les vuit i dos quarts d'onze del matí. El preu per als atletes que disposin de xip propi serà de 15 euros, mentre que aquells que hagin de llogar-lo hauran de pagar 20 euros.

Tot fa preveure que la Cursa del Pont augmentarà, per segon any seguit, el nombre de corredors. El 2018 la van completar 267 atletes. A més, enguany, l'organització posarà a disposició dels esportistes un servei de fisioteràpia que s'afegeix a l'oferta habitual.

Les curses de promoció prèvies a les proves per a adults han doblat aquest curs el nombre d'inscripcions. La implicació i complicitat de l'Institut Escola Pompeu Fabra i de l'Escoleta Punk Trail Vilomara han propiciat que 104 joves corredors s'hagin compromès a prendre-hi part. La cursa reservada als atletes de categoria prebenjamí i benjamí constarà d'un recorregut de 480 m i s'iniciarà, puntualment, a les deu del matí. Un quart d'hora després, els cor-redors alevins, infantils, cadets i juvenils afrontaran el repte d'un circuit de 1.480 m.



Accentuar la implicació solidària

Dotar la Cursa del Pont d'un vessant solidari ha estat una de les grans preocupacions de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. Els últims anys, l'entitat beneficiària havia estat l'Associació dels Amics de la Unesco de Manresa. Malgrat tot, el sistema de dedicar a l'àmbit solidari 1euro per inscripció havia facilitat recaptacions escadusseres.

Per incrementar la incidència en la millora de la societat de la Cursa del Pont, en aquesta edició s'ha estrenat l'anomenat «Dorsal solidari». La iniciativa ha consistit a oferir a empreses i particulars l'adquisició de 25 dorsals a un preu excepcional de 50 euros, per destinar-los, íntegrament, a una entitat o projecte. Els dorsals disponibles s'han exhaurit i l'organització preveu donar una quantitat propera als 1.750 euros al barceloní Hospital de Sant Joan de Déu per destinar-lo al projecte de construcció del primer centre europeu dedicat, exclusivament, al tractament i a la investigació del càncer infantil: el SJP Pediatric Cancer Center Barcelona.