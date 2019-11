El CE Manresa vol tornar al camí de la victòria al camp del San Cristóbal

El CE Manresa afronta el partit de l'onzena jornada de la lliga de Tercera Divisió, demà al camp del San Cristóbal de Terrassa (12 h), un club força habituat a la categoria. El conjunt egarenc és dirigit des de fa uns quants anys per Oliver Ballabriga, tècnic que va ser entrenador de l'Avià a Primera Catalana la temporada 2015-16.

Els manresans buscaran un triomf per trencar una sèrie de tres partits seguits sense victòria, amb dos empats a casa, amb la Pobla Mafumet (2-2) i el Peralada (1-1), i una derrota a Igualada (3-0); aquests darrers marcadors han relegat l'equip d'Andreu Peralta a la desena posició amb catorze punts en deu partits.

En aquest enfrontament amb el San Cristóbal, el CE Manresa disposarà de tota la plantilla ja que recuperarà el sancionat Bernat Benito després de complir el partit de sanció diumenge passat davant el Peralada al Congost.

Per a Andreu Peralta, «el San Cristóbal és un equip que, al seu camp, és molt fort i sap sumar-hi punts. Totes les ocasions de pilota parada les converteixen en situacions de molt de perill i són molt agressius. Has d'estar molt bé perquè aquestes situacions les tenen molt treballades i saben fer mal. Es tracta d'un camp petit i això el fa un rival molt incòmode ja que tenen molt ben preses les mides i hi competeixen molt bé en segones jugades. És un combinat molt vertical i, quan ha de defensar, és intens i aprofiten els errors si en fas. De segur que serà un partit molt complicat».

El conjunt egarenc no ha tingut un molt bon inici de temporada. Només ha guanyat dos partits i n'ha empatat tres, ha sumat doncs també cinc derrotes, dues d'elles seguides en les dues últimes jornades, davant el Peralada (2-0) i al municipal de can Anglada amb el Vilafranca (2-3), diumenge passat. El San Cristóbal ocupa la catorzena posició amb onze punts.

L'entrada general per veure el partit serà de 8 euros i de 5 per als socis del CE Manresa (gràcies a un acord entre les entitats).