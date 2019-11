Nadal es retira de París sense jugar per problemes físics

El tennista espanyol Rafael Nadal s'ha retirat aquest dissabte del torneig de París-Bercy, últim Masters 1.000 de la temporada, a causa de problemes físics i sense enfrontar-se al canadenc Denis Shapovalov, qui d'aquesta manera s'ha classificat per a disputar la final davant el serbi Novak Djokovic.

Aquest abandó, anunciat a escassos minuts de començar el seu semifinal contra Shapovalov, ha truncat la bona setmana de Nadal en la capital francesa. El seu equip de comunicació, malgrat tot, no ha detallat encara quins problemes han apartat al jugador balear del certamen.



La primera semifinal de Djokovic

En la primera semifinal, Djokovic s'havia reservat prèviament una plaça per a la trobada pel títol. La seva víctima va ser el búlgar Grigor Dimitrov, que va sucumbir amb honors després d'una hora i 39 minuts. Ni una sola bola de 'break' li va concedir al seu rival en tot el primer set, encara que tampoc va poder ell generar-se cap.

Tal situació va abocar tot a la mort sobtada, on el balcànic va saber estrènyer en els moments oportuns per a remuntar (del 3-5 al 7-5) i emportar-se el parcial inaugural per 7-6. Dimitrov a penes va acusar el cop i va seguir en la segona pispa a un gran nivell, però igualment sense gaudir de pilotes de faci fallida.

A Djokovic, mentrestant, només li van fer falta dos per a trencar-li en la segona (3-2) i encarrilar el set. Amb el 6-4 definitiu, cordat en blanc, el tennista de Belgrad va deixar patent el seu formidable estat de forma. Ara, es mesurarà al jove Shapovalov per sortir campió de París.