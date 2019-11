Un punt d'inflexió per reorientar la ruta

«Si entres en el nostre vestidor, veuràs que només hi ha apuntats el Bilbao i el Türk Telekom. Evidentment sé que després hi ha més partits, però també que són més que els tres propers». Pedro Martínez no fa plans a mitjà termini. És complicat fer-los veient que la plantilla de disponibles li va canviant cada tres dies. Però sí que és evident que el Baxi inicia aquesta tarda una ronda de tres enfrontaments que han de marcar el rumb de la temporada, almenys en el torneig domèstic.

El Bilbao és un acabat de pujar diferent. Recorda el Baxi de la temporada passada, un conjunt que ve amb tota l'adrenalina a dalt de tot per tornar a l'elit, amb un pavelló que s'omple cada setmana, amb un entrenador que havia estat una llegenda com a jugador de la casa i amb alguns elements aprofitats de l'aventura a la segona categoria. I, a més, amb un Rafa Martínez que coneix perfectament el pavelló on actuarà avui.

Davant d'ells, un Baxi que ve de dues derrotes per una vintena de punts i que recupera elements, tot i que també en perd d'altres. A la sabuda baixa de Jordan Davis pels problemes de despatxos sobradament coneguts, i a la d'un Yankuba Sima de recuperació interminable i no explicada, s'afegeixen els dubtes de Luka Mitrovic, amb sobrecàrrega a l'esquena, i de Guillem Jou, no recuperat de l'esquinç de Madrid. Com a contrapartida, torna Deividas Dulkys.



«Res no és casual»

Abans de jugar a Fuenlabrada i contra l'Obradoiro, per tant, arriba un Bilbao que té quatre triomfs. Segons Pedro Martínez, «res no és per casualitat. Si estan 4-2 és que estan jugant bé i tenen un bon equip, que m'agrada com juguen. Tenen molta disciplina en atac, fan les coses amb sentit, buscant els punts forts dels jugadors, ja siguin tiradors o homes de prop de bàsquet. Disposen de jugadors exteriors que posen bé la pilota a terra sortint de bloquejos. En definitiva, és un equip que està fent les coses molt bé i per això està com està. Hem de fer un partit gran per competir bé contra ells. Estan en una dinàmica molt bona».

Sobre el possible desànim en els aficionats manresans per la situació, «és normal que estiguin desanimats perquè hem perdut cinc partits seguits a la lliga. Crec que encara queda molta temporada i no hem de caure en el desànim, sinó tot el contrari. Hem de ser conscients que som en un moment complicat i hem de donar el nostre màxim. Firmo ara que la nostra afició, tot i està desmoralitzada, ens doni el suport dels últims partits. Ho firmo i hi compto. Sé que això passarà perquè són conscients que l'equip ho està intentant. Hem de perseverar i confiar en nosaltres».

La mala situació a la lliga, però, no fa pensar que la competició europea s'hagi de llençar. «No ho estem pensant perquè ens vulguem centrar en l'ACB. No estem així. Ens agradaria classificar-nos per a la fase següent de la Champions però la competició prioritària és la lliga, de la mateixa manera que ho era a l'inici de la temporada. Fem les coses el millor possible, però ja pensàvem així abans».