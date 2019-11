El València remunta a Cornellà i enfonsa a l'Espanyol (1-2)

El València, amb gols de Dani Parejo i Maxi Gómez, ha remuntat aquest dissabte a casa del RCD Espanyol (1-2) en la dotzena jornada de LaLiga Santander, un resultat que permet als d'Albert Celades posar fi a una ratxa de tres partits de lliga sense vèncer i aplacar els ànims de l'afició valencianista.

No obstant això, els primers 45 minuts en el RCDE Stadium han tingut color blanc-i-blau; els de Pablo Machín han arribat amb claredat a l'àrea 'che' davant la passivitat d'un rival que no ha estat capaç de fer un tret a porta i que ha acusat la pressió i el ritme alt dels pericos.

A la mitja hora, en el servei d'una falta lateral, Geoffrey Kondogbia ha tret una mà en l'àrea que el col·legiat no ha dubtat a assenyalar com a penal; Marc Roca, en el llançament, ha enganyat a Cillessen amb un tir ras a la dreta per a inaugurar el marcador.

Els onze metres han protagonitzat també el començament de la segona part, quan Darder ha derrocat a Diakhaby, encara que una mà prèvia del defensa francès revisada pel VAR va anul·lar la pena màxima. Sí que ha decretat penal l'àrbitre poc després, en el minut 68, per una empenta de Víctor Gómez a Rodrigo que Parell s'ha encarregat de transformar amb un tret a mitjana altura.

Es desperezó el conjunt d'Albert Celades i poc més de deu minuts després ha aconseguit remuntar després d'una bona pressió en la sortida de pilota dels catalans. El València ha recuperat l'esfèric, que Rodrigo ha posat en el cor de l'àrea perquè Maxi Gómez rematés de cap al fons de les malles (min.80).

D'aquesta manera, els valencians aconsegueixen els 17 punts i es queden a dos de la zona europea, abans de rebre aquest dimarts al Lilla a Mestalla en 'Champions'. Mentrestant, l'Espanyol es queda penúltim (8) en la seva segona derrota de la setmana, i espera recuperar el somriure en la seva competició fetitxe de l'any, la Lliga Europa -on encara no ha perdut-, amb el Ludogorets.