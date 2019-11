El Barça és irreconeixible a València

El Barça va encaixar la tercera derrota a domicili en aquesta lliga 2019/20 (abans a Granada i a Bilbao). El partit al camp del Llevant va fer un gir inesperat a la represa després d'una primera part controlada pels blaugrana, amb un gol favorable, encara que sense fer res de l'altre món. Com en d'altres vegades darrerament, el factor fora de casa va tornar a pesar en els catalans, i va caure de forma estrepitosa davant un conjunt valencià valent. El Barça es va mostrar molt apàtic sobretot en els segons 45 minuts, quan ho tenia tot a favor (almenys el marcador).

El tècnic Ernesto Valverde, que pensava en el duel de Champions de dimarts, va fer alguns canvis a l'onze titular respecte al que va alinear en el duel davant el Valladolid, dimarts. Així, van recuperar un lloc a l'equip Arthur, Griezmann i Sergi Roberto; van caure Ansu Fati, Busquets i Jordi Alba. Dembélé, amb la sanció de dos partits completada, no va ser convocat. El Llevant, que venia de superar de forma sorprenent la Reial Societat a domicili, va repetir equip.

Els dos conjunts van sortir amb molta intensitat. Després d'uns primers minuts en què el Barça va asfixiar la sortida de pilota dels locals, amb un xut de Luis Suárez molt central des de la frontal de l'àrea (min 7), el Llevant va anar amunt i Campaña va tenir la seva oportunitat, però Lenglet i Griezmann van taponar el seu llançament dins de l'àrea (min 1 18). El mateix jugador del conjunt valencià ho va tornar a provar, aquesta vegada des de més lluny, i va tornar a ser desviat a córner. Van ser uns minuts de molta empenta dels grana.

El Barça, però, va tornar a guanyar metres. Griezmann va fer una internada per la banda esquerra però el seu xut va anar a fora pel lateral de la porteria del Llevant ( min 21). Tres minuts després, el davanter francès va intentar fer una centrada enrere però la defensa llevantinista la va desviar a córner. En aquesta fase del partit, i després d'un cert patiment, el conjunt barcelonista va intentar refredar els ànims dels de casa amb possessions llargues, intentant crear perill des del darrere. La millor ocasió del partit la va tenir Griezmann després de rebre de Messi, però el xut de l'ex de l'Atlètic de Madrid, buscant el pal llarg, el va refusar Aitor (min 31). El Llevant buscava contracops per sorprendre el Barça.

Al minut 37, Miramón va fer caure dins de l'àrea un Semedo més ràpid i el col·legiat va decretar el corresponent penal. L'encarregat de convertir la pena màxima va ser Messi (0-1). D'aquesta manera, el Barça s'avançava en el marcador en un partit poc lluït.



Lesió de Suárez

Abans del descans, Ernesto Valverde va haver de precipitar la primera substitució per una lesió de Luis Suárez al soli. El tècnic blaugrana va donar entrada a Carles Pérez (min 40), que va passar a l'esquerra, Griezmann a la dreta i Messi més centrat. En els darrers compassos del primer temps, el Llevant va intentar reaccionar però el gol va fer mal al conjunt de casa fins al punt que la millor oportunitat la va tornar a tenir el Barça als peus de Messi (min 43).

A la represa, el Llevant, conscient del marcador, va sortir a mossegar més amunt, però el control el tenia el Barça sense patir massa en defensa, encara que segurament anava massa refiat. I precisament dues fuetades locals van revolucionar el partit. L'empat va arribar en una recuperació en camp del Barcelona que Campaña va acabar marcant i, tot just dos minuts després, amb un xut des de la frontal, Borja Mayoral va donar la volta al marcador. Amb el Barça grogui, Mayoral va fallar el tercer amb tot a favor.

Valverde va donar entrada a Busquets i Ansu Fati per posar el primer d'ordre i el segon desbordament, però amb prou feines s'havien situat tots dos en el terreny de joc que va arribar el tercer dels locals. Un xut a Radoja, després d'un rebuig, a tocar precisamentde Busquets, i va acabar al fons de la meta de Ter Stegen.

Messi va mirar d'obrar el miracle i va marcar a quinze del final, però el seu gran gol va ser anul·lat després de la revisió del VAR per fora de joc de Griezmann. Tot estava de cara per al Llevant en la segona part de l'enfrontament.



Dos minuts fatídics

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va lamentar el gir que havia agafat el partit quan «en dos minuts» es van veure 2-1 per sota, i alhora va reconèixer que no van fer una bona segona part davant un Llevant amb més encert. «Se'ns ha torçat tot. Al segon temps no hem començat bé i ells no feien molt perill, però en dos minuts i les dues primeres arribades ens han fet dos gols. Ens ha costat reaccionar i ens ha castigat molt el tercer. El gol anul·lat també ens ha fet mal», va dir.