L'Igualada Rigat s'imposa a Girona i aferma el segon lloc

Quart partit a domicili, quart triomf! L'Igualada Rigat va esvair ahir, a Girona, amb una meritòria i treballada victòria (3 a 7), qualsevol dubte sobre la fortalesa mental dels seus jugadors després de perdre l'oportunitat d'assolir el lideratge en solitari de l'OK Lliga, ara fa una setmana, a les Comes, contra el Deportivo Liceo (3 a 5). No en va, els anoiencs van haver de superar dues fases de partit crítiques per golejar en els minuts finals l'equip de Joan R. Benito.

Els primers minuts de partit van permetre constatar que els arlequinats mantenien l'ambició i el joc ofensiu que els caracteritza des de l'arribada a la banqueta de Francesc Linares. Els de l'Anoia van imposar el seu estil i Jordi Méndez va atorgar el primer avantatge (min 6). Sergi Pla, onze minuts després, va materialitzar el 0 a 2, però els gironins van reaccionar en els últims cinc minuts i Gerard Pujol i David Carles Domènech van restablir l'equilibri en l'electrònic abans de finalitzar la primera part (2 a 2)

A la represa, Jordi Méndez va aprofitar el refús de Jaume Llaverola en executar una falta directa per fer el 2 a 3, però 13 segons després va veure la targeta blava i Gerad Pujol va transformar la preceptiva falta directa.

En aquest moment decisiu, va emergir la figura de Ton Baliu per marcar el 3 a 4 (min 30). Els arlequinats van controlar el matx durant el quart d'hora següent, per golejar en els minuts finals.