Sud-àfrica sotmet Anglaterra i empata al palmarès amb Nova Zelanda

La selecció d'Àfrica del sud es va proclamar campiona del món de rugbi després de vèncer en la final disputada a l'Estadi de Yokohama davant el combinat d'Anglaterra (12-32), un resultat que li va permetre alçar el seu tercer títol mundial i igualar Nova Zelanda, que li cedeix el ceptre.

El combinat africà va treballar el seu triomf durant 60 minuts, liderat per un Duane Vermeulen que va acabar com a MVP del partit, per sentenciar-lo en l'últim quart d'hora amb dos assajos que el van encaminar cap al seu tercer premi, després dels assolits el 1995, al seu país, i el 2007, precisament davant els anglesos a l'Stade de France de París. Sud-àfrica aconsegueix el seu tercer Mundial, els mateixos que els mítics All Blacks, encara que a diferència dels neozelandesos, els Springboks no van disputar els dos primers tornejos (1987 i 1991).