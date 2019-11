Els bagencs Josep Garcia i Mireia Badia aconsegueixen el títol estatal d'enduro

Són els grans dominadors de l'enduro a nivell estatal i aquest cap de setmana ho van tornar a demostrar en els dos dies de l'última prova del Campionat d'Espanya d'enduro disputada a la localitat gallega de Lalín (Pontevedra). Els pilots bagencs Mireia Badia, de Manresa, i Josep Garcia, de Súria, van aconseguir la victòria que els servia per guanyar el campionat estatal en les seves categories respectives. Per part de Badia, la victòria va ser en categoria femenina i Garcia ho va fer en Enduro 1 i, a més, en Scratch (classificació de l'absolut).



Un any gairebé immillorable

La manresana Mireia Badia va certificar el gran any que està aconseguint amb la victòria del cap de setmana. La pilot de l'Husqvarna va sumar per quarta vegada el títol de campiona d'Espanya, tot i que ja el tenia encarrilat abans de viatjar a Galícia. Però no va voler desaprofitar l'oportunitat dels dos dies per tornar a guanyar una vegada més i acabar la temporada de forma perfecta. La manresana va assegurar a Regió7 que «la pluja ha fet més complicada aquesta victòria però a la vegada estic més contenta per aquest motiu». A més, té claríssim que l'any ha estat ideal i que «millor no podia anar, amb els magnífics resultats al Campionat d'Espanya i la gran tercera posició que vam aconseguir al Mundial». No obstant això, la temporada encara no ha acabat, ja que Badia ara es disposa a viatjar a Portugal per participar en els Sis Dies Internacionals d'Enduro que es celebraran de l'11 al 16 de novembre a l'Autòdrom de Portimao.