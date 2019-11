El Berga fa la feina a temps però acaba patint davant La Torreta (2-3)

El Berga va aconseguir una nova victòria en la visita a domicili al camp de La Torreta, l'últim classificat de la competició. Els visitants eren conscients de la importància del matx, i van començar el partit molt enèrgics i amb un grau de motivació i concentració molt superior a la del seu rival.

El domini berguedà es va fer evident des del primer moment, i és que l'equip de Joan Prat només va necessitar dos minuts per avançar-se en el marcador. El gol inicial va fer esvair la pressió que sentien els jugadors blanc i vermells, que els va permetre jugar amb més tranquil·litat. El Berga va aprofitar la clara superioritat que mostrava sobre el seu rival per fer el segon gol. No havien passat ni cinc minuts que els visitants ja deixaven ben encarat el partit. Amb el pas del temps els locals es va anar despertant i les forces es van igualar. Tot i això el Berga era l'equip que generava la majoria de les ocasions. La primera part va concloure amb un 0 a 2 a favor del Berga.

A la represa, els del Berguedà van tornar a dominar la possessió de la pilota i a controlar el ritme del partit, i ràpidament van fer el tercer després d'una bona centrada que Noguera va aprofitar per marcar a plaer. Quan semblava que tot estava decidit i que el partit acabaria sense més complicació, La Torreta va fer gol després d'una bona jugada elaborada per la banda dreta. Aquest gol va revolucionar el partit, i es van viure uns instants finals de bogeria. En el temps afegit, els de La Roca aprofitarien una sèrie de rebutjos en el sac d'un córner per retallar encara més les distàncies, però el temps s'esgotava i el partit finalitzaria amb la victòria del Berga.