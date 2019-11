Un Cadí amb alts i baixos derrota el Mann Filter en un final d'infart a Saragossa

El Cadí la Seu va aconseguir a Saragossa la cinquena victòria de la temporada en la Lliga Femenina Endesa en un matx travat i amb molts alts i baixos que es va decidir en un final d'infart en què les de la Seu van estar més encertades i va mostrar més ofici. Les urgellenques no van mostrar la brillantor dels enfrontaments previs, però van tenir la serenitat necessària per derrotar un Mann Filter que sempre va treballar per frenar a cor què vols les ràpides transicions habituals en el conjunt de Bernat Canut.

El primer quart va ser de domini local malgrat els molts desencerts en una banda i l'altra. Les de Fabián Téllez proposaven possessions llargues per obligar les de la Seu a jugar lent, a canviar de dinàmica. L'exCadí Merrit Hempe assumia protagonisme en el Mann Filter i les aragoneses anaven al davant. Entre Yurena Díaz i Sydney Wiese van canviar el panorama al segon període (les locals van tenir cinc punts de marge, 19-14), i van arribar a situar l'equip amb un 21-26 poc abans del descans. En la represa, la igualtat es mantenia tot i una sensible millora ofensiva dels dos conjunts. La lituana Nacickaite feia mal amb vuit punts gairebé seguits, però les de la Seu van saber mantenir l'equilibri. Ja en l'inici del darrer quart va semblar que el Cadí podia saldar el partit (46-55, min 33). Però els alts i baixos van tornar, i Ayuso, Hempe o Gimeno no van permetre que es trenqués el matx fins que una entrada a cistella de Díaz a 17 segons pel final va acabar per resoldre la incertesa i posar el definitiu 61-65.