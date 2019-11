Empat del Castellnou amb el Súria per seguir invicte (1-1)

El Castellnou i el Súria van signar taules en un matx molt equilibrat que no es va decidir fins a la recta final. El conjunt local va arrencar amb més intensitat l'enfrontament, i fruit d'aquest domini va disposar de les millors aproximacions en els primers minuts. Amb el pas del temps, el domini castellnouenc es va fer encara més evident, però la contundent defensa dels visitants va evitar que el marcador es mogués abans de la mitja part. Després del pas pels vestidors, la dinàmica de l'enfrontament va canviar completament, i en la primera fase del segon temps el Súria va gaudir de diverses oportunitats clares de gol que no va saber transformar en els darrers metres de cara a porteria. Finalment, Marc Sánchez va inaugurar l'electrònic per als visitants gràcies a una magnífica vaselina en una acció molt protestada pels jugadors del Castellnou per un possible fora de joc. La diana encaixada va esperonar els castellnouencs, que en l'últim quart d'hora del matx es van abocar a l'atac a la desesperada per tal de salvar, com a mínim, un punt. I tanta insistència, al capdavall, va tenir premi. En l'últim minut del temps reglamentari, Arnaus va col·locar l'empat definitiu després d'aprofitar una de les poques imprecisions de la defensa del Súria en tot el partit. Però quan semblava que aquesta ja havia sigut una de les últimes accions destacades de l'enfrontament, el Súria va estar a punt d'emportar-se la victòria en una rematada que va salvar al límit el porter local. Amb aquest punt treballat, el Castellnou es manté com a únic imbatut de la competició en nou jornades.