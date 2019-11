Ferrari, l'arma letal del Baxi en les dues victòries al Congost en lliga Endesa

La repercussió de Frankie Ferrari en el joc del Baxi 19-20 es consolida com a molt alta quan només, fins ara, ha pogut jugar 3 partits a la lliga Endesa. No tan sols perquè el base de 23 anys –en fa 24 el desembre–, que tot just està donant els primers passos com a professional després del seu pas per la NCAA, ha de ser el director de joc de l'equip. Ell també ha estat l'executor de les victòries, dels dos triomfs d'or que fins ara té el conjunt de Pedro Martínez, amb unes actuacions decisives per batre l'Unicaja i el RETAbet Bilbao. A més, fins al darrer partit va estar a punt de ser el MVP de la jornada. Cook, del Gran Canària, va superar amb un 34 (a València i després de pròrroga) la seva valoració de 28.

En un inici molt complicat per al Manresa, que fins dissabte només havia guanyat 1 dels seus 6 primers partits de lliga, amb un joc irregular i molts minuts en pista per a Dani Pérez, caldria preguntar-se què hauria canviat amb Ferrari dins la pista en els partits perduts. El més dolorós va ser el del Gran Canària (74-75). Aquell dia no hi va poder ser Ferrari, encara de baixa per la lesió a l'escafoide, ni Ryan Toolson, que no s'havia reincorporat.



Sense por a la responsabilitat

Els fitxatges de dos joves per al Baxi com Jordan Davis i Frankie Ferrari han estat l'aposta per la qualitat amb el risc afegit de la inexperiència en una lliga tan dura i exigent com és l'ACB. De moment, tots dos sí que ja han demostrat el seu talent, tot i que a Ferrari se l'ha vist més estable, al marge que pugui estar més o menys encertat. Davis, carregant al damunt l'afer del passaport que segur que ha contribuït a descentrar-lo, també ha tingut dies espectaculars, capaç de fer 28 punts en 20 minuts el dia del Gran Canària, però té tendència a la irregularitat. Fins i tot en un mateix partit és capaç del millori també del pitjor. El seu és un cas obert.

Ferrari, que en la pretemporada ja va ensenyar les seves molt bones maneres, va tenir un debut a l'ACB per la porta gran. Va aconseguir un 30 de valoració –només superat pels 39 de Mirotic– a la primera jornada amb 25 punts anotats i 7 d'11 en els triples, a un del rècord històric en la lliga del Manresa en possessió de Linton Townes (8 de 9).

La setmana passada, davant del Madrid, va jugar només 17 minuts en el seu retorn a la competició. Tot i així, va deixar l'empremta amb els seus 3 triples de 5 intents.

El base titular del Baxi Manresa és un jugador valent, que no té pas por d'assumir la responsabilitat. Si falla, no s'arruga. Ho va palesar dissabte en la victòria, després d'haver de fer dues pròrrogues, amb el Bilbao del santpedorenc Rafa Martínez. En les penetracions a cistella, Ferrari se la va jugar i va anotar algunes cistelles de mèrit, però també va errar-ne, i el seu balanç va ser un discret 4 de 14 en els llançaments de dos. Però no li va tremolar el pols, a l'hora decisiva, per clavar uns triples, especialment el darrer, que decantarien el triomf. El segon del curs a l'ACB, guanyat a pols per tot l'equip, però de nou amb la seva rúbrica indiscutible. S'ha de tenir en compte que, en el partit de dissabte, Ferrari va haver d'assumir un doble paper: el seu i el d'un Ryan Toolson autoeliminat ja en el tercer quart del matx. Cal esperar que un Baxi Manresa necessitat de sumar victòries a la lliga pugui gaudir d'un o altre com a doble punta de llança en propers partits, i poden arribar a ser un maldecap per als adversaris. Amb els 28 punts davant del Bilbao, la mitjana de Ferrari és de gairebé 21 punts a la lliga. En el seu únic partit a la Champions League, que va ser dimarts passat a Estrasburg, ell va estar fluix com tot l'equip del Baxi i es va quedar amb 6 punts anotats. Dimecres vinent, després de jugar a Fuenlabrada un altre partit que és molt important a l'ACB, l'equip de Pedro Martínez rebrà els turcs del Turk Telekom d'Ankara, els líders de la competició continental (3-0). Fins ara, el Manresa està amb 2-1.

Anotador i també assistent

De Frankie Ferrari ja se sabia que es tractava d'un base amb la capacitat per fer punts i ajudar molt l'equip en l'aspecte anotador, desencallar-lo en els moments amb problemes per trencar les defenses contràries.

Però té la faceta de director molt ben definida i el Baxi també se n'ha de beneficiar en una temporada que està sent complicada des del primer mes i que pot ser-ho més quan els equips s'entestin a voler aturar les produccions ofensives de Ferrari i ell busqui els companys.

De moment, ja ha demostrat que és un passador eficaç si repassem el seu número d'assistències, que ara es troben amb una mitjana de 6 per partit, que seria de 8,5 si es compten només els seus dos partits brillants al Nou Congost, davant d'Unicaja (10) i el Bilbao (7). En el partit amb el Madrid es va quedar en només un parell. Caldrà veure si s'apropa als números en les assistències de Javi Rodríguez, que va saldar la seva etapa al Manresa amb 6 per partit, si bé la seva aportació en punts era molt més minsa que la de Ferrari.

El base americà va contribuir de forma efectiva en una victòria que ha d'ajudar a donar tranquil·litat, que consolida el tècnic Pedro Martínez i que confirma l'absoluta entrega de la grada del Nou Congost amb el seu equip. Després del partit que es jugarà dissabte a Fuenlabrada (a les 18 hores), el partit següent a casa del Manresa serà amb l'Obradoiro, en un altre matx amb molt en joc, que serà el dissabte 16. Tres dies abans, el dimecres dia 12, el Manresa haurà jugar en Champions a la pista de l'Holon israelià.