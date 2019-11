Un festí de gols del Manresa a Terrassa (1-4)

Després de tres setmanes sense conèixer la victòria (amb dos empats al Congost davant la Pobla Mafumet i el Peralada i una der-rota al camp de Les Comes d'Igualada), el Manresa va tornar a la seda del triomf de la millor manera, amb un pòquer de gols al camp del San Cristóbal.

Els manresans van encarar el partit amb sis minuts d'inspiració (del 14 al 20 de la primera part) i tres gols (0-3, dos de Biel Rodríguez i Joel Méndez); els locals van retallar la diferència abans del descans. A la represa, Fran Orellana va marcar el gol de la tranquil·litat. Gran partit d'ambdós equips, amb molt de ritme i intensitat.

El duel va començar amb arribades, sobretot per part dels locals. Júnior, al minut 7, gaudia d'una bona arribada en el refús d'un córner, però el seu xut sortia desviat. Primer avís dels blanc-i-blaus i, un minut després, era Pol Busquets qui rebutjava un fort llançament, també dels de casa, en el segon avís. El Manresa no trobava la manera d'atacar amb profunditat i patia en defensa. I quan semblava que els locals dominaven més, la primera arribada dels manresans acabava en gol. Va marcar Biel Rodríguez al minut 14. I quatre minuts després era Joel Méndez qui feia el segon. I quan encara els locals no s'havien refet del doble cop, va arribar el tercer. Biel Rodríguez engaltava un bon llançament des del pic de l'àrea i el porter egarenc poc hi va poder fer. A partir d'aquí, i amb el 0 a 3 favorable als manresans, els dos equips posaven una marxa més i atacaven amb més cor que cap. Va ser en el minut 39 que els locals van aconseguir el seu primer gol, obra de Tom Diawara. Al minut 42, era Luque qui ho provava en una falta directa, però la pilota la va atrapar el porter. I amb anades i vingudes més o menys afortunades, es va arribar al descans amb el marcador que assenyalava 1 a 3 favorable al Manresa.

A la represa, San Cristóbal i Manresa van seguir el mateix ritme i intensitat de la primera meitat. Va entrar al camp Cuello, al minut 49 substituint Luque. A pilota parada, els locals van crear molts problemes. També els manresans, i Bernat Benito va rematar un córner desviat al minut 56.

Va ser al minut 67 quan Fran Orellana va aprofitar una centrada d'Erik Sarmiento per marcar a plaer el quart dels del Bages. I, com en els anteriors, aquest fet no feia abaixar el pistó a cap dels dos conjunts. Els locals buscaven reduir la distància i els visitants eixamplar-la. Ja al minut 88, Biel Rodríguez va veure com li anul·laven el que hauria estat el seu tercer gol i cinquè de l'equip per una falta anterior. Tot i la gran quantitat d'intents de fer gol a una i altra banda de camp, el resultat ja no es va moure i el Manresa va certificar una nova victòria a domicili. Diumenge, visita del Vilafranca (12 h).