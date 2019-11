Les innovacions rellancen la Cursa del Pont

La sortida de l'esperada cursa de 10 quilòmetres a l'avinguda de la Constitució va generar expectació per la presència d'especialistes com Pol Guillén, Xavi Tomasa i Sancho Ayala

La sortida de l'esperada cursa de 10 quilòmetres a l'avinguda de la Constitució va generar expectació per la presència d'especialistes com Pol Guillén, Xavi Tomasa i Sancho Ayala MIREIA ARSO

Per segon any consecutiu, la Cursa del Pont de Vilomara i Rocafort-Memorial Alcalde Evaristo va registrar un increment en el número de corredors.

Les innovacions introduïdes en aquesta catorzena edició van propiciar una participació conjunta de 383 atletes, és a dir, 72 més que el 2018. La campanya de promoció de les curses per a infants i joves va propiciar que es doblés el número de corredors que hi van prendre part, mentre els 33 atletes que van estrenar el recorregut de 5 km, van compensar la pèrdua de cinc atletes en la prova de 10 km.

La tercera novetat de la Cursa del Pont va gaudir d'un immillorable nivell d'acceptació. Les 25 inscripcions que conformaven la iniciativa «Dorsal solidari», que tenien un cost excepcional de 50 euros amb la finalitat de destinar-los, íntegrament, a finançar la tasca d'una entitat o un projecte, es van exhaurir.

Per tant, amb l'afegitó d'un euro per cadascuna de les altres inscripcions, l'ajuntament del Pont de Vilomara calculava aportar entre 1.600 i 1.700 euros al barceloní Hospital de Sant Joan de Déu per contribuir al projecte de construcció del primer centre europeu dedicat, exclusivament, al tractament i a la investigació del càncer infantil: el SJP Pediatric Cancer Center Barcelona.



Quarta victòria de Pol Guillén

Per al badaloní resident a Navarcles Pol Guillén (Avinent CA Manresa), córrer al Pont de Vilomara és sinònim de vèncer. Quatre presències, quatre triomfs! L'exatleta del FC Barcelona va reeditar ahir el seu duel per la victòria d'ara fa un any amb el berguedà Xavier Tomasa (Inverse Running les Franqueses) en la prova de 10 km. Pol Guillén va optar per «constatar l'estat de forma de Tomasa amb un parell de canvis de ritme entre el quart i el cinquè quilòmetre. En la tercera ocasió he marxat per afrontar la pujada amb avantatge i administrar-lo fins a la línia d'arribada». Tot i el vent fort en contra, Guillén es va imposar amb un registre de 33' i 13'', només nou segons superior a la marca que li va donar el triomf el 2018. Tomasa va requerir 37'' més per completar el recorregut. El tercer graó del podi va ser per a Enrique Luque (Ríos Running Mataró), que va aturar el cronòmetre en 34' i 44''.

Pel que fa a les fèmines, l'absència de la vigatana Laia Andreu (CA Granollers), guanyadora en les dues últimes edicions, va donar a Anna Rovira l'oportunitat d'inscriure el seu nom al palmarès de la prova. L'especialista en curses de muntanya de Santa Maria de l'Estany no la va desaprofitar i es va imposar amb un temps de 39' i 33''. Esther Cruz (42' i 22'') i Anna Orozco (44' i 31'') van flanquejar Anna Rovira en el podi.

El barceloní Jota Serrano (AMISI) i la manresana sub-16 Íngrid Alsina (Avinent CA Manresa) van inaugurar el palmarès de la prova de 5 km. Serrano va completar els cinc mil metres en 17' i 51'', mentre Alsina va requerir 22' i 11''.