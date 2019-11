La inspiració de Yuste lidera el Navàs

El Club Bàsquet Navàs Viscola va tornar a imposar-se a domicili, aquesta vegada en la seva visita a Castellbisbal, i suma el tercer triomf del curs al grup 2 de Copa Catalunya.

L'entrenador del conjunt bagenc, Isidre Suau, va posar en pista un cinc inicial bastant poc habitual, però això no va impedir que el seu equip estigués molt intens en defensa i executés uns atacs molt efectius. Això es va traduir en vuit punts de marge al final del primer quart (16-24). En el segon, els navassencs van abaixar una mica la intensitat, però van poder mantenir la diferència en l'electrònic a la mitja part de l'enfrontament (38-46).

En la segona meitat, els jugadors locals van fer una millor sortida que el seu oponent i es van situar a només tres punt al final del tercer quart (55-58). Per tant, tot s'havia de decidir en els deu dar-rers minuts. En aquests, els visitants van saber jugar amb el cap fred i, tot i que el Castellbisbal va capgirar el marcador amb un triple, no es va posar nerviós en cap moment i va aprofitar que els locals es van carregar ràpid de faltes. Posteriorment va aparèixer la figura del base David Yuste qui, amb un triple i quatre tirs lliures anotats, va protagonitzar el parcial de 0-7 que va acabar donant el triomf als navassencs, ja que els intents a la desesperada del Castellbisbal no van acabar de fructificar. En la propera jornada de competició, el Navàs Viscola rebrà a la seva pista l'Invernandez Almeda de Cornellà de Llobregat, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 9 de novembre a partir de dos quarts de vuit del vespre.