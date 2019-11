Joan Antoni Lozano, Xano, rep a títol pòstum el guardó de periodisme esportiu de la Fundació del Bàsquet Català

El Museu Melcior Colet de Barcelona ha estat l'escenari, el vespre d'aquest dilluns, del lliurament de la cinquena edició dels Premis de la Fundació del Bàsquet Català de Periodisme Esportiu. El dedicat a ràdio va ser concedit en el seu dia a Joan Antoni Lozano, conegut per tothom a la capital del Bages com a Xano. Mort el passat 12 d'octubre als 61 anys, el premi l'han recollit els seus fills Judit i Jan entre els aplaudiments de tots els presents.

A l'acte hi han assistit l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el delegat federatiu a les comarques centrals, Fernando Peñarrubia. Durant trenta anys i fins el 2014, el Xano va ser la veu dels partits del Bàsquet Manresa en les diferents competicions que va disputar l'equip per Espanya i per Europa a través de les ones de Ràdio Manresa. El premi ha estat lliurat per Joan Fa, president de la Fundació del Bàsquet Català.

Els altres premiats en aquesta cinquena edició d'aquestes distincions han estat Miquel Ángel Forniés (fotografía), Xavier Martínez Olivar, del diari Sport, en premsa escrita i Toni Delgado, de Cronómetro de Rècords, en premsa digital.