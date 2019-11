L'Asfe resisteix l'empenta d'un atrevit Sant Andreu i obté el premi del triomf (64-53)

L'Asfe va aconseguir la victòria a casa contra el Sant Andreu Natzaret en un partit vistós en què els visitants, amb una bona sèrie de triples, van pressionar uns locals que van firmar un partit seriós i ben competit.

El partit va començar igualat entre els dos equips. Els locals es feien forts en defensa i en els tirs interiors i els visitants fallaven en el tir lliure però retallaven des de la línia de triple. El partit va ser controlat majoritàriament per l'Asfe, però després d'un igualat tercer període (15-14) amb el total 45-34, el triomf de les santfruitosenques no estava assegurat. De fet, al quart període, Laia Martín, del Sant Andreu, va anotar dos triples seguits que reduïen la diferència fins als set punts (47-40) quan faltaven 7 minuts per acabar el matx.

Poc després, la mateixa Martín, amb un triple, posava les seves a un punt de l'Asfe (54-53), però les locals s'enfortien en defensa i s'enduien la victòria final.