El Manresa FS suma tres punts vitals a Salou per no ensorrar-se a la taula (2-3)

El Manresa FS recupera oxigen gràcies a tres punts d'or aconseguits a la pista d'un rival directe a la taula classificatòria com era el Salou. Un partit més pràctic que brillant que s'ha decantat gràcies a l'efectivitat a les àrees, ahir favorable a uns manresans més sòlids i fiables de l'habitual en defensa. El tècnic Sito Rivera assoleix el primer triomf i evita així una situació que s'hagués posat molt lletja en cas de derrota.

Era un enfrontament entre dos conjunts sumits a la part baixa de la taula. Imperava el respecte mutu i la por a cometre errors. Ningú volia arriscar més del compte, fins al punt que no semblava que els rivals es juguessin ni més ni menys que sortir del descens. Aquesta seria la tònica d'una primera part especialment tranquil·la i passada gairebé de puntetes, sense que ningú proposés res més enllà de la calma i l'estabilitat. I també en un tímid marcador d'1-1 que es reflectia al descans. Una volea engaltada a la perfecció per Toni avançava el Salou (min 2), però Pep Costa (min 6) ho igualaria amb la culminació d'una jugada individual d'Aaron.

A la represa, tant el Salou com Manresa FS ja es veien obligats a destapar algunes cartes sobre la taula. Els moviments es van traduir en més ocasions, errors, caos i ràpides transicions. El Salou, com a local, dominava més i proposava la iniciativa mitjançant la possessió de la pilota. Els groguets van posar la por el cos més d'un cop als manresans, però Aleix ho resolia bé. Els de Sito Rivera sabien neutralitzar les oportunitats rivals, ben plantats a darrere i aprofitant les jugades d'atac en forma de dos gols vitals (Ambrós i Asis). Entremig, un Manresa FS més nerviós i alterat havia arribat a les cinc faltes amb massa facilitat. El porter suplent, Adil, sortiria per aturar un doble penal exprés i desviar-ne amb la mirada un segon. Eren avisos clars que en qualsevol moment el Salou podia fer perillar els tres punts. Finalment, Sergi escurçava diferències jugant de cinc, ja en la recta final del matx. Una reacció insuficient, ja que el Manresa FS va gestionar amb èxit el seu avantatge al marcador. Dissabte, visita del Calvià Palma Futsal al Pujolet (16.15 h).