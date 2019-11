Les federacions proposen el manresà Pere Miró per a la Creu de Sant Jordi 2020

Les federacions esportives catalanes i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) han engegat una campanya en favor de la concessió de la Creu de Sant Jordi 2020 al manresà Pere Miró i Sellarés. Les entitats adreçaran una carta a la consellera de cultura, Maria Àngela Vilallonga Vives, on destaquen els seus mèrits.

En la missiva es destaquen els fets més rellevants de Pere Miró, que va ser director adjunt d'Esports del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. També va estar al capdavant de Solidaritat Olímpica, com a director, i del departament de relacions amb els comitès olímpics nacionals del Comitè Olímpic Internacional (COI).

En les últimes dècades, Miró ha dut a terme la gran tasca de fer possible que esportistes de països que no tenen tants recursos com els del primer món puguin practicar esports i arribar a prendre part en edicions dels Jocs Olímpics amb alguns bons resultats. Un exemple d'això són els Jocs Olímpics de Rio del 2016, on va participar un equip de refugiats.

També es vol destacar la seva implicació en la promoció dels valors universals de l'olimpisme. Actualment, Miró és director general adjunt del COI per a les relacions amb el moviment olímpic.