El Solsona tomba el mur del Castellserà tot i el poc encert de cara a porteria (2-0)

El Solsona va derrotar al Castellserà per 2 a 0 i suma una nova victòria que l'aferma a la part alta de la classificació. Els locals van començar el partit amb l'objectiu de dur la iniciativa, i així ho van fer. Al davant es van trobar un rival que renunciava a la possessió de la pilota, que estava ben col·locat sobre el terreny de joc i que esperaria la seva oportunitat per tal de sorprendre al Solsona. Tot i que la superioritat dels solsonins era evident, les ocasions de gol arribaven amb compta gotes. Els blaus no se sentien del tot còmodes quan s'apropaven a la porteria del Castellserà, excepte d'alguna jugada a pilota aturada que podia crear perill i d'una ocasió que es va estavellar amb els dos pals. L'àrbitre senyalaria el final del primer temps amb la igualtat al marcador. El bon inici del Solsona en la segona part va marcar el partit.

L'equip dirigit per Ballesteros i Corominas va aprofitar el sac d'una falta lateral per avançar-se en els primers minuts de joc. El gol va fer que els visitants haguessin de modificar el seu pla del partit. A partir d'aquell moment el Castellserà va avançar la seva línia de pressió, a la cerca del gol que signifiqués l'empat. Amb això, els del Solsonès van gaudir de més espais a l'hora d'atacar, fet que es va produir amb més ocasions de gol, tot i que no les van saber aprofitar per acabar de sentenciar el duel.

Els locals es defensaven fermament als atacs directes del seu rival quan a les acaballes del partit Malpica va robar la pilota hàbilment al defensor visitant per plantar-se sol davant del porter i anotar el gol que sentenciava la victòria solsonina. El partit conclouria sense cap més incidència i amb un resultat que manifesta el bon estat de forma del Solsona.