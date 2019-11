Triomf a Badalona amb només 52 punts

El Catalana Occident va accentuar la bona ratxa a Badalona en guanyar el Joventut en un partit atípic dels dos equips que, tot i ser uns clars agitadors de la lliga en facilitat anotadora, van registrar unes xifres molt baixes. Amb la victòria, més enllà del nivell mostrat, els manresans continuen invictes ja a la segona volta.

El partit va començar amb els dos equips desencertats de cara a cistella, especialment el Catalana Occident en els tirs lliures amb un 1/7 al primer parcial. Al segon, els manresans augmentaven les xifres anotadores gràcies a un triple de Jan Osul. Aquesta vegada era el Joventut el que no trobava encert en els tirs lliures (4/10). El segon quart acabava 18-16 per als locals. Després del descans, el Joventut va recuperar el ritme guanyador dels últims partits i aconseguia col·locar-se sis punts per sobre, màxim avantatge del partit. No obstant això, era l'última vegada que els locals dominarien el partit. El Catalana Occident, a diferència del segon parcial, va aprofitar en el tercer les concessions del rival i va millorar els números en el tir lliure, moment en el qual capgirava el resultat.

El Badalona, tocat, rebia el cop final en el tercer parcial amb un triple de Jan Osul en l'última acció amb què els manresans afrontaven l'últim quart amb set punts per sobre.

Els júniors del Manresa, amb el partit controlat, estaven confiats en la victòria a domicili, però dues pèrdues amb els conseqüents punts locals van encendre les alarmes. En l'última acció, amb 49-52, el Joventut disposava de dos tirs lliures. Guillem Vázquez va fallar, per error, el primer i, després, va anar a fallar el segon per poder anotar de tres i forçar la pròrroga. Els locals van capturar el rebot ofensiu, però el triple puntejat –possible falta no xiulada– va evitar la victòria local.