VÍDEO | Polèmica a la roda de premsa del Girona per una pregunta en català

La conferència de premsa del tècnic del Girona a Extremadura va ser polèmica, amb alguns minuts de tensió, per una pregunta en català a Pep Lluís Martí que va provocar les queixes d'alguns dels periodistes locals, no pas tots.



Es demanava, en algun moment fins i tot de males maneres, que a Martí se li havia de qüestionar en castellà i que el tècnic havia de respondre en el mateix idioma justificant que la trobada era enregistrada per La Lliga. Es van viure moments de tensió entre els assistents, mentre Martí s'ho mirava incrèdul i sorprès. Tot va venir arran d'una pregunta del periodista de Catalunya Ràdio Eduard Solà, que de seguida va ser censurada.



La cap de premsa local acceptava que les preguntes fossin en català però demanava que les respostes fossin en castellà. A la nit, l'Extremadura va fer un comunicat on es desmarcava d'haver donat cap indicació a «cap periodista i cap tècnic» de quina llengua havia de fer servir al seu estadi i recordava que el que hagués passat amb «algun periodista local» no era responsabilitat seva.



El club recorda que al seu estadi hi són «benvingudes totes les llengües i que mai limitaran la llibertat d'expressar-se en la llengua que es vulgui». Per últim, el text acabava amb una frase en català en què desitjava un «bon viatge de tornada» a l'expedició gironina i els recordava que «sempre seran benvinguts a aquesta terra de concòrdia».







En la majoria dels estadis, tant a Primera com a 2a A (tret d'una vegada a Osca amb Raül Agné), els mitjans gironins han pogut dirigir-se en català sense cap problema al tècnic de torn. Cosa que ahir, a Extremadura, semblava que no es podia fer. Als últims anys s'han fet preguntes en català a Unzué, Eusebio i Machín, sense que mai hagués passat res.



L'acte no es va interrompre i va continuar, després que tant la cap de premsa de l'Extremadura com el cap de comunicació del Girona, David Torras, raonessin amb els periodistes locals que protestaven que no hi hauria cap problema perquè ells poguessin fer tantes preguntes com volguessin en castellà. Cap periodista local formularia al final cap qüestió i, tot i l'estira-i-arronsa, se li van acabar fent preguntes en català, tot i que el tècnic del Girona sempre va dirigir-se, excepte en l'última resposta, en castellà. Un cop acabada la roda de premsa oficial Martí en va fer una altra d'improvisada en un passadís exclusivament en català.