El bàsquet femení de Manresa farà una trobada per recordar els seus millors anys

Les sis temporades que la ciutat de Manresa va tenir basquetbol femení de Primera, des del 1986 al 1992, seran recordades el dia 13 de juny amb una trobada a la qual estan convidades les jugadores de les diferents plantilles que van ser les protagonistes d'aquella etapa amb els noms successius de Sant Francesc, Font Vella i Pryca. Uns anys durant els quals la capital del Bages podia presumir de ser a dalt, a l'elit, tant en homes (amb un TDK que és l'actual Baxi) com en dones. Una doble presència que, per motius econòmics, va acabar en vigílies dels Jocs Olímpics de Barcelona amb la renúncia que es va fer de la màxima categoria dins de l'apartat femení.

Dues de les jugadores que van formar part d'aquelles plantilles, la manresana Mònica Valentí i la barcelonina Tere Almoguera van retrobar-se casualment a Itàlia, a la ciutat de Torí on resideixen. De les xerrades entre elles ha sorgit la idea de la jornada festiva que està programada per al dissabte 13 de juny del 2020. Valentí explica que «la Tere està més vinculada allà al món del bàsquet i em va animar a jugar un europeu de màsters. No vam fer uns grans resultats, però ens ho vam passar molt bé i, anar parlant, ens vam animar per fer la trobada del dia 13 de juny i ja hem contactat amb companyes, amb entrenadors i persones amb qui vam compartir aquells anys».

La gran època del bàsquet de dones a Manresa va néixer amb la fusió del BF Manresa, un històric de llarga trajectòria que militava a la Segona Divisió sènior, i l'equip del col·legi Badia Sole (després Sant Francesc) que venia d'assolir el títol de campió d'Espanya en la categoria infantil, a Santander en el 1982, i el juvenil l'any següent, a Saragossa, amb l'entrenador Francesc de Puig. La fusió va ser el 1983 i el 1985 es va ascendir a la Primera B amb una fase final molt reeixida al Vell Congost. Malgrat que Nina Pont va marxar cap als Estats Units per jugar amb l'equip universitari d'Old Dominion (la primera jugadora o jugador de tot l'estat en fer el salt a Amèrica), no van parar els èxits i l'equip que ara entrenava Joan Corominas també pujava a Primera Divisió, el 1986. Hi va estar sis temporades, sota les ordres d'entrenadors de la casa com Pere Romero, Jordi Romeu o Carles Diego. Els presidents van ser Valentí Junyent (actual alcalde de Manresa), Ramon Sanahuja i Josep de Puig, mort recentment. Entre les jugadores, la majoria van ser del planter i d'americanes es recorda el tàndem que formaven la base Jeannie Hall i una brillant Wanda Ford, molt espectacular. Valentí aporta que «un any es va reduir el número d'estrangeres de dues a una i vam perdre Hall, que era una gran jugadora. Jo vaig ser a l'equip fins al 88 perquè tenia molt clar que volia estudiar fora d'Espanya». A la festa del dia 13 de juny és complicat que hi siguin presents les americanes d'aquells anys però sí que hi ha confirmat un número important de jugadores. «Hi haurà un partit al pavelló del Nou Congost entre les que vam jugar al Manresa contra jugadores d'altres equips amb les quals ens vam enfrontar. Després hi ha un sopar amb totes nosaltres que es farà a l'Espai Gastronòmic del Kursaal, i una festa posterior que serà oberta a tothom». Valentí i el seu marit tenen amistat amb el president del Dinamo Sàssar, un dels rivals del Baxi Manresa a la Champions: «El 3 de desembre seré al pavelló Sardenya animant el Baxi en el partit que hi jugarà».