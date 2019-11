Oportunitat d'or per millorar la imatge

El Barça ha començat la setmana amb molts dubtes després de l'inflada derrota que va experimentar amb el Llevant (3-1). Però avui té l'oportunitat de tornar a la bona dinàmica en un partit que hauria de ser assequible per als blaugrana al Camp Nou i contra el rival més fluix, a priori, de la fase de grups, l'Slàvia de Praga.

Per segona vegada en poc més d'un any, es disputarà un partit a l'estadi blaugrana a la tarda (18.55 hores). En el partit de l'any passat contra el PSV neerlandès, la victòria del Barça va ser força contundent amb un triplet de gols per part de Leo Messi (4-0).

Els blaugrana segueixen invictes en aquesta Champions (dues victòries i un empat) i colideren la competició domèstica, però el seu futbol dista molt del que s'espera d'un equip ple d'estrelles que aspira, una temporada més, a lluitar per tots els títols. És per això que els homes de Valverde disposen d'una bona oportunitat per relaxar l'afició i apujar els ànims si es certifica avui la classificació per als vuitens de final en la màxima competició continental.



Valverde, en el punt de mira

A l'hora de buscar culpables en el mal moment que travessa el FC Barcelona, el nom que apareix primer i de manera majoritària és el del seu actual entrenador: Ernesto Valverde. El tècnic blaugrana ha estat acusat diverses vegades d'acabar amb l'estil guanyador del Barça i de no trobar solucions en els moments complicats de la temporada, com va passar a Roma i Liverpool les últimes dues temporades a Europa.

No obstant això, Valverde ahir es va mostrar molt tranquil a la roda de premsa prèvia al partit d'avui. «Quan es perd les mirades estan posades sempre en l'entrenador com a responsable del grup i de l'equip i ho assumeixo», va afirmar el tècnic del Barça i va afegir que, a vegades, la pressió és bona per estar més atents en els aspectes que hi ha per millorar.

D'altra banda, ahir també va parlar en roda de premsa Nelson Semedo. El lateral dret s'ha posicionat de mica en mica en el lloc de titular en la seva posició i sembla que cada vegada té més pes en l'equip blaugrana. El portuguès es va mostrar crític i va assegurar que «si es vol guanyar la Champions, s'ha de jugar millor». Tanmateix, va deixar clar que «som el Barça i som candidats a tot».

Els blaugrana avui no poden comptar amb Luis Suárez. El davanter uruguaià es va lesionar en la derrota del dissabte i aquest fet pot provocar el retorn de Dembélé a la titularitat, absent aquestes darreres setmanes per la sanció que va tenir en dir a Mateu Lahoz que era un àrbitre molt dolent. El francès té moltes probabilitats avui de sortir amb Messi i Griezmann a la davantera i revidincar-se, després d'uns mesos en què la tripleta de davanters estrella ha començat a carburar i ell i Ansu Fati han passat a tenir un paper més testimonial dins l'equip.

L'Slàvia de Praga, per la seva part, visita Barcelona amb poc a perdre i molt a guanyar. De moment, són un dels equips sorpresa de la temporada europea en quant a bona imatge en el que és amb tota seguretat el grup més difícil d'aquest any. Van aconseguir empatar a Milà i amb el Dortmund i el Barça va perdre per la mínima i fent patir els dos equips fins a última hora. Tot i així, només ha pogut aconseguir un punt que no reflecteix el bon joc dels de Jindrich Trpisovsky.

La mala notícia per als txecs és l'absència del central David Hovorka, que va patir un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre durant el partit contra el Viktoria Pilsen disputat fa dues setmanes, amb victòria per al rival del Barça (0-1). D'altra banda, recuperen a Traoré.