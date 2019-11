El Göteborg, un gegant adormit, aixeca el cap amb el gironellenc Ferran Sibila

L'aposta era arriscada, però el resultat ha estat excel·lent. Així es pot resumir a grans trets la primera campanya del tècnic gironellenc Ferran Sibila a la banqueta d'un gegant adormit: l'històric IFK Göteborg suec. «La valoració de la temporada és molt positiva, tant a nivell econòmic, com esportiu, com d'identitat. Al club hi havia molta por i hem donat una gran volta a la situació», valora Sibila en declaracions a Regió7.

I és que de la mà del primer entrenador, Poya Asbaghi i de la seva sombra, Ferran Sibila, el gegant del futbol suec ha començat a despertar d'una llarga agonia esportiva i econòmica. La sacsejada que li han infringit ha trencat amb la seva tradició defensiva de pilotes llargues i contracops per assentar les bases del que pot ser un futur altre cop brillant.

Sibila va arribar a Göteborg de la mà de l'empresa barcelonina Soccer Services per realitzar la tasca d'entrenador assistent. Després de dues temporades a la banqueta del GIF Sundsvall, on es va fer un nom al futbol suec, el tècnic de Gironella va aterrar a la segona ciutat més gran del país amb l'encàrrec d'instaurar una filosofia ofensiva i de toc que es traduís en bons resultats esportius. I aquests no han tardat en arribar.

L'equip ha realitzat una campanya 2019 per sobre de totes les expectatives i ha finalitzat en una còmode setena posició a la Allsvenskan. «A l'inici de la temporada les previsions no eren bones, es va arribar a dir que quedaríem últims i que baixaríem. Al final hem estat lluitant per les posicions que donen dret a jugar competicions europees fins a les últimes jornades. L'objectiu era salvar-se i ho vàrem aconseguir molt ràpid», explica Sibila.

Valoració equivocada

L'IFK Göteborg va mostrar des d'un primer moment que tothom s'equivocava en catalogar-los com un dels pitjors conjunts de la Primera Divisió. La bona dinàmica de l'equip va fer que el descens quedes totalment oblidat i que el joc del Göteborg tornés a il·lusionar als seus aficionats. «Amb el treball de Poya i l'arribada de Soccer Services s'ha evolucionat molt en la cerca d'una identitat de club que abandonés el joc defensiu de bloc baix característic en la història d'aquest club. A nivell estadístic es pot apreciar que la possessió, els passes efectuats o les pilotes robades a camp contrari són superiors als dels últims anys», comenta el tècnic berguedà.

Ferran Sibila (dreta) al costat de Robin Soder, el golejador de l'equip.

Els resultats i la cerca d'un estil anaven per bon camí, però el gran handicap del club al que va arribar Sibila era l'economia. El Göteborg estava immers en una profunda crisi que també s'ha aconseguit revertir durant la temporada gràcies a la venda de jugadors joves que han explotat sota les ordres de Poya i Ferran.

El prometedor davanter Benjamin Nygren al Genk, el central Carl Starfelt al Rubin Kazan o el capità Sebastian Ohlsson al St. Pauli són alguns exemples dels jugadors que van fer les maletes per sanejar les arques del club amb traspassos milionaris. «El Göteborg estava en una crisi econòmica molt important i des de bon principi vàrem haver de confiar en jugadors molt joves, de la pedrera. Els bons resultats inicials van fer que el seu valor de mercat puges ràpidament i el club els va vendre a mitja temporada. Així es va salvar la situació i ara l'economia està estable», diu Sibila.

Amb tots els objectius complerts, Ferran Sibila ha acabat enormement satisfet la temporada i ja espera la següent per seguir despertant al gegant i fer-lo somiar de nou amb aixecar un títol, cosa que no aconsegueix des de l'any 2007: «En futbol mai se sap què pot passar, però estic content a Göteborg. Sinó hi ha cap novetat d'última hora, continuaré a la banqueta de l'IFK l'any vinent», acaba el de Gironella.

El Sundsvall de David Batanero perd la categoria

El futbolista sallentí David Batanero no ha pogut fer res per salvar el GIF Sundsvall del descens a la Segona Divisió sueca. En una temporada complicada en la que l'equip no ha sortit de les posicions més baixes de la taula, el conjunt del bagenc ha finalitzat la temporada en la quinzena posició i l'any vinent haurà de jugar a segona.

Batanero, de 31 anys, va arribar al GIF Sundvall l'any 2017 i allí ha viscut moments de glòria. El migcampista bagenc es va erigir ràpidament com a líder de l'equip blau i la temporada 2018 va resultar màgica. El GIF Sundsvall va enamorar amb el seu joc i va finalitzar en posicions d'honor a la taula. Gràcies a això, Batanero va ser nominat a millor migcampista de la competició i el seu gran rendiment va suscitar l'interès d'equips de més renom com l'AIK Solna. El GIF Sundsvall es va negar a vendre'l i això va fer que la relació entre els dos quedés malmesa.

El sallentí no va renovar el seu contracte i la temporada vinent no seguirà a Sunsvall. En declaracions al portal suec Fotbolltransfers, David Batanero va explicar que li agradaria quedar-se a jugar a Suècia però que no tanca la porta a cap opció.

David Batanero canviarà d'aires.