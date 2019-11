Joan Carles Pié, l'empremta d'un entrenador de club a la Seu d'Urgell

Als 53 anys, aquesta matinada de dimecres ha mort Joan Carles Pié, entrenador nascut al Masnou però que des del 2000 ha estat estrament vinculat al Sedis de la Seu d'Urgell i més concretament a l'equip de la màxima categoria femenina, el Cadí La Seu. Pié ha mort a conseqüència del càncer d'ossos que se li va detectar fa dos anys i que el va obligar a deixar la banqueta del primer equip urgellenc de la màxima categoria. El dol presidirà el partit d'aquesta nit del Cadí davant del Landes francès, a les 20,45 hores, que es disputarà al Palau d'Esports de la Seu i corresponent a l'Eurocup femenina. El partit es podrà veure en directe pel canal Esport3.

L'AE Sedis ha expressat aquest matí la seva tristesa per la pèrdua d'una persona molt estimada al club i a la ciutat. Pié va incorporar-se al Sedis Bàsquet la temporada 2000/01 per assolir en la campanya següent l'ascens a la Primera Femenina. Després d'una primera etapa de tres temporades a l'èlite com entrenador i assumir altres tasques al club com la gerència, la de tècnic del primer equip masculí i la coordinació tècnica, entre d'altres, va tornar a assumir la tasca d'entenador del primer equip femení del 2015 al 2017. Va ser al principi de la temporada 2017-18 quan la malaltia va apartar-lo d'aquesta última tasca i, sense perdre el contacte amb el club, ha estat lluitant en aquests dos darrers anys.

Toni Solanelles entrevistava Joan Carles Pié a Regió7 fa un any, el setembre del 2018, i l'entrenador explicava que estava disposat "a lluitar tot el que pugui". Tot va començar amb un dolor d'esquena: "Pensava que era lumbàlgia, cansament producte dels viatges. Però el dolor va anar a més". Tenia un antecedent per via paterna: «El meu pare va morir de càncer als 57 anys. Ja conec de què va la pel·lícula". Pié reconeixia que "a la Seu em coneix tothom, he treballat també a l'ajuntament, i m'hi sento identificat. Tothom s'ha interessat per mi". Avui, Joan Carles Pié serà recordat amb emoció per tota la família del Sedis i el Cadí La Seu.