Mor als 53 anys Joan Carles Pié, exentrenador del Sedis Bàsquet

Joan Carles Pié, exentrenador del Sedis Bàsquet, ha mort aquesta matinada als 53 anys, segons ha informat a les xarxes el club alturgellenc. Pié va haver d'abandonar la banqueta del conjunt de bàsquet femení l'agost de 2017 per combatre una complexa malaltia.



Pié va incorporar-se al Sedis Bàsquet la temporada 2000/01 per fer-se càrrec del primer equip a la Lliga femenina durant tres temporades. Després va assumir altres tasques com la de gerència, entrenador del primer equip masculí o coordinació tècnica, per tornar a assumir la direcció del primer equip femení la campanya 2015/16 i la 2016/17. Va ser llavors quan la malaltia el va apartar de les pistes.



L'entrenador de bàsquet era una persona molt coneguda en el món del bàsquet català. També havia estat lligat a altres equips com el Barça, la UE Mataró, el Sant Josep de Badalona, el Granollers o el Bàsquet Club River Andorra.



El club urgellenc l'ha definit en el seu comunicat com una persona «propera, respectada i estimada per tots». La Junta Directiva del Cadí la Seu i totes les persones vinculades al club han volgut expresar el seu condol i respecte cap a la família.





Avui es un d'aquells dies que costa articular o escriure paraula.



?? Persona propera, respectada i estimada per tots els que hem pogut treballar al seu costat, sempre sentint el club i la ciutat com a part seva.



No t'oblidarem Joan Carles, una forta abraçada, DEP. pic.twitter.com/2LL7EtM3G6 — AE Sedis Bàsquet (@sedisbasquet) November 6, 2019