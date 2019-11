Alonso i Coma repeteixen quart lloc a la segona etapa del ral·li Ula-Neom

El Toyota Hilux pilotat per Fernando Alonso, amb l'avianès Marc Coma de copilot, ha tornat a ser quart, com ja va succeir dimecres, en el ral·li Ula Neom, que es disputa a Aràbia Saudita i que serveix de preparació per al proper Dakar.

En la jornada de dijous, Alonso ha punxat una roda i això li ha fet perdre 7 minuts i 35 segons respecte del guanyador, el saudita Yazeed al Rajhi. El Mini del també àrab Bin Seaidan és el líder.